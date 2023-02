De suegras y carroñeros

La pone de los nervios. Una mujer de unos cincuenta años va andando por la calle y hablando por el móvil. Al pasar a mi altura la escucho decir: «Paco, estás volviéndome loca con esas tonterías que me cuentas. A ver si maduras, hijo».

Fotos. No sé si serán figuraciones mías, pero ante las elecciones que nos vienen, desde que pasó la Navidad los políticos no paran de prometer cosas y de hacerse fotos de algo para salir en la prensa y rodar por las redes sociales. Que si unas casas baratas que voy a hacer, que si una excavación que lleva años muerta de risa que voy a continuar con el trabajo. En este sentido, a mí me pareció conmovedora la foto de nuestro presidente Fernando López Miras, con un enorme pájaro en las manos, pero enorme oiga, al que iba a devolverle la libertad. El animal alado, que era un comedor de cadáveres, un buitre, vamos, tardó un poco en reaccionar, pero al final se fue volando. Menos mal.

Ataques. Siguen produciéndose agresiones al personal sanitario de nuestra Región, y no comprendo por qué. Mi experiencia con ellos siempre ha sido buena. Tengo un magnífico médico de familia, y cuando se ha necesitado algo en un hospital entre los que me rodean siempre se nos ha atendido bien. Es cierto que tienen excesivo trabajo, que faltan médicos, enfermeros y demás personal, pero en lo que se refiere la atención siempre he visto interés por parte de ellos y ellas. Es una pena que nos hagamos famosos por algo así, y es que ha habido una media de más de una agresión diaria en el año pasado, y es una barbaridad.

Visita. Con Marruecos nunca sabremos los españoles a qué carta quedarnos. Allá que llegó Pedro Sánchez con 11 ministros y va el rey de ellos y se ausenta. Que está en Gabón de vacaciones. Dicen que lleva un mes fuera de su tierra, pero el caso es que podría haber vuelto sabiendo que íbamos de visita de Estado. Por mucho que ha querido disimular, a Sánchez la ausencia del monarca le ha sentado como un tiro. Y a muchos españoles también.

Le viene bien. Hay tres hombres jóvenes en la barra de un bar donde se puede ver un partido de fútbol entre el Madrid y el Valencia. Comentan las jugadas, pero también otros temas, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Uno de ellos dice: «Hay algunos que dicen que 80 euros es muy poco. Pues para mí, que gano mil, es una subida que voy a notar. De todas formas, si no fuera porque estoy con mi novia y pagamos a medias, no podría ser».

Peleas. Me entero por la prensa especializada de que Shakira se llevaba fatal con su suegra, la madre de Piqué. Por lo visto la mujer le echaba broncas a la cantante. A ver si lo que pasa es que el futbolista es muy madrero y por eso ha acabado rompiendo con la de la música y la razón de lo que ha ocurrido no es solamente que se ha liado con una muchacha de poco más de veinte años. Vaya usted a saber.

No quiere esperar. Un hombre a otro, en el supermercado, esperando su turno para pagar: «Cuando he visto a ese con el carro hasta arriba he salido corriendo para la caja. Si se nos cuela delante estamos aquí toda la mañana».

Cine y series

Estoy viendo The last of us. Me parece que estamos ante una muy buena serie. El tercer capítulo ha tenido unas críticas excepcionales y es que realmente está muy bien, rodado con una gran sensibilidad. También he visto la película El menú, pero solo porque la protagoniza Ralph Fiennes, que es un actor estupendo, aunque en esta película se dedica a copiar las expresiones de rostro de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. No está mal la película, en cualquier caso. Ah, y también he visto La chica de nieve, una serie española con la murciana Milena Smit de protagonista. Se deja ver, pero es que se parece mucho a otras mil series y eso es siempre un problema.