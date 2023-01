Léeme con paciencia

Más que escuchar a mis alumnos, lo que hago es leerlos. Es a través de sus palabras escritas sobre el papel como consigo atisbar algo de su forma de ser, sus sueños, la parte de sus vidas que está preparada para salir a la luz, una señal del camino que han elegido. En las palabras, cuando escriben, veo lo mejor de ellos, tal como decía Proust que había que hacer con la lectura, prescindir del yo exterior para prestar atención solo al libro, pues es ahí donde se muestra de verdad el yo del escritor. «Un libro es el producto de un yo distinto del que manifestamos en nuestros hábitos, en sociedad, en nuestros vicios».

Corregir exámenes y trabajos es una tarea pesada, pero necesaria. Ahora que hemos llegado al ecuador del curso, es momento de hacer balance, calificar, echar la vista atrás para ver de dónde veníamos y qué hemos conseguido. Para ello suelo pedirles a los alumnos que hagan una reflexión personal sobre su aprendizaje. Entonces la corrección se convierte en una tarea apasionante. A la luz de sus palabras, sus trabajos adquieren un tono diferente porque puedes ver que es el resultado de una aventura personal en el que han puesto en juego todo lo que ellos son y lo que quieren ser.

En esa aventura del aprendizaje lo que más me conmueve es presenciar cómo alguno de ellos se va convirtiendo en lector y en periodista. Cuando dicen que en alguna de las prácticas se ha sentido por primera vez periodista o que han descubierto en un libro un mundo nuevo. «No supe que necesitaba lo que este libro podía ofrecerme hasta que me encontré aguantando las lágrimas mientras lo leía sentada en el tranvía», me escribe María José sobre un libro de Svetlana Alexievich. ¿Se puede describir mejor la magia de la lectura? Por su parte, Ivana experimentó lo más valioso del trabajo del periodista mientras hacía un reportaje sobre salud mental: «Cuando entrevisté a una estudiante, sus respuestas eran interesantes, podía sentir su tristeza, pero también su valentía ante todo lo que estaba pasando. Al terminar la entrevista la miré y le pregunté si podía darle un abrazo, ella accedió y me dijo si podía mantener el anonimato ya que no quería llamar la atención. Yo le dije que no se preocupara y después de eso tuvimos una charla extensa. Nunca me imaginé que al entrevistar a una persona llegaría a establecer una relación tan próxima y humana». Me emociona ver en ellos la semilla de Kapuscinski. Y un ejemplo más: «Vine sintiéndome como una niña pequeña en cuanto al periodismo se trata, atenta a lo que se necesita para dar lo mejor y siempre disfrutando de la escritura. Siempre me ha gustado escribir, pero aquí me di cuenta de que puedo hacerlo bien. No es que antes no supiera, pero no conocía mi voz periodística». Quien lo dice es Valentina, cuyo escrito termina con unas palabras que son el mejor regalo para un profesor: «Gracias por leerme con paciencia».