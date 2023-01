Atracar en el Puerto

El PP trata de establecer un cordón sanitario en torno a López Miras para aislarlo de los presuntos casos de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena, aduciendo que la titularidad de Puertos es del Estado y queriendo hacer ignorar que la gestión es responsabilidad autonómica.

Yolanda Muñoz es de las políticas del PP que saben más por lo que callan que por lo que dicen. Su trayectoria como secretaria general de varias consejerías de gran potencial inversor la ha mantenido siempre en un segundo plano, pero en la cocina de muchas e importantes operaciones que requerían de su competencia y discreción. Un activo de la plena confianza del staff. El nombramiento, en su día, para presidir el Puerto de Cartagena es perfectamente coherente con ese perfil, aunque sorprendiera por tratarse de un ‘segundo escalón’ cuando el puesto, el mejor remunerado y altamente influyente de los que componen la baraja autonómica de cargos, está entre los más apetecidos de cuantos se reparten en la vida política. La última vez que coincidí con ella le gasté un bromazo: «Me ha dicho López Miras que en las elecciones hay que echar el tó por el tó, y que vas de candidata a la alcaldía de Las Torres de Cotillas», le dije (es presidenta del PP en la localidad), y puso los ojos como platos durante los pocos instantes en que lo creyó. ¡Qué susto!

La encomienda política de Muñoz en el Puerto es, naturalmente, la de apoyar de todos los modos posibles a la alcaldesa popular, Noelia Arroyo. Prestarle cobertura. Los recursos del Gobierno regional para los municipios están tasados y la posibilidad discrecional de reparto es relativa, pero la Autoridad Portuaria (APC), empresa de beneficios millonarios y con partidas disponibles para actividades cívicas y sociales, es un instrumento extra como «aliada en el proyecto de ciudad». En el entorno de Muñoz aseguran que también colaboró con Ana Belén Castejón en su periodo de alcaldesa, y así debió ser, pero no hay que olvidar que ambas, Castejón y Arroyo, conforman antes y ahora el mismo equipo de gobierno. La exsocialista, sin embargo, se ha singularizado pidiendo la inmediata dimisión de Muñoz al conocer el informe de la Fiscalía Anticorrupción, lo que no constituye una sorpresa, pues en su condición de miembro del Consejo del Puerto ya había dado señales de distancia al no votar a favor de algunas iniciativas de su presidenta.

Que Muñoz se haya visto enredada en esta investigación, en su caso básicamente por cambiar las bases de contratación de personal (en su entorno aseguran que por recomendación de la Abogacía del Estado y de Intervención para modernizar un sistema obsoleto que generaba reclamaciones y conflictos) es lo que ha provocado mayor pasmo, pues se suponía que había sido nombrada por su finura y habilidades para resolver grandes contratos en una corporación pública que se caracteriza por su gran dinamismo en licitaciones y contratas y que, en consecuencia, provoca mucha ansiedad en empresas grandes, medianas y pequeñas. De Yolanda Muñoz se venía diciendo que si la tiras al mar no se moja, como el exalcalde murciano Cámara si lo lanzabas al río. Pero la torreña, de momento, necesita una toalla.

Investigado como Muñoz aparece también uno de sus antecesores, Antonio Sevilla, en cuya etapa se produjeron las supuestas anomalías más notables de las que conforman el paquete entregado al juzgado por la Fiscalía. Este expolítico tenía, como tal, un perfil muy distinto al de la actual presidenta. Era un hombre de paja del entonces delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, quien lo sostenía tras una mediocre gestión en la consejería de Obras Públicas. En su día ya dio que hablar por su disposición a facilitar el negocio de un hotel privado en el mismísimo Faro de Cabo de Palos, proyecto en cuyo apoyo asomaron la patita de un modo u otro algunos destacados, entonces, políticos del PP: Andrés Ayala o Teodoro García Egea, iniciativa que torpedeó una plataforma ciudadana (¿qué sería de esta Región sin sus plataformas ciudadanas?).

Hay, pues, epígrafes que afectan a la gestión de Sevilla (los más llamativos, insisto) y otros a los de Muñoz, lo que a primera vista parece indicar una sucesión encadenada de irregularidades. Por esto también llama la atención que la Fiscalía se haya saltado a quien fue presidente de la APC en el intermedio de uno y otra, Quino Segado, hoy portavoz parlamentario del PP. Ni rozarle.

El caso no es un caso, sino una acumulación de casos. Hay un par de epígrafes que convocan a la perplejidad. El Puerto contrata a una empresa para que redacte los pliegos de licitación de los contratos, y una vez hecho este encargo y cobrado, la misma empresa se queda con otro contrato, cabe deducir que cumpliendo los pliegos por ella misma elaborados y sumando entre ambos un millón de euros. Cualquiera se puede quedar estupefacto ante el hecho de que operaciones de este tipo hayan superado los controles, no digo ya políticos, sino técnicos.

Pero todavía es más del género estupefaciente que la directora de Innovación de la APC, Paloma Escudero, sea titular con su marido de una empresa que recibe contratos de la APC. Y que el marido de esta señora, sugiere el fiscal, pudiera tener algún tipo de relación profesional con Sevilla. Connecting people, y olé. Si se acreditara la existencia de corrupción en estas operaciones estaríamos ante el caso de unos corruptos de métodos escasamente sofisticados. Con todo lo que ha llovido.

En el fondo, si bien se mira, todo parece un poco chapucero. Tal vez quede algo grande llamar a todo esto ‘trama de corrupción’, pues para el volumen de dinero que se maneja en el Puerto se trata de descuidos proporcionalmente poco elevados, lo cual no minimiza en modo alguno las responsabilidades, pero parece alejar la existencia de los invisibles habituales, con nombres y apellidos, en Murcia o en el extranjero, de los que se sospecha que suelen estar detrás y en la sombra de los grandes contratos de la Administración.

Aunque tal vez pueda haber segundas partes. El proyecto Barlomar, aún en ciernes pero lanzado a 2024,, consistente en ganarle terreno al mar con la creación de nuevas dársenas, que es algo así como una sustitución en la práctica de la complicada ampliación de El Gorguel, promoverá mucha pasta y contratación, y puede ser el cebo para quienes, apalancados en sus influencias en la Administración, no se conforman con sumar asignaciones menores.

Precisamente la expectativa de este futuro nuevo estado de obras puede jugar en contra, por añadidura, del actual estatus del Puerto, ya que el afloramiento de todas estas supuestas irregularidades genera un ambiente de provisionalidad y desconfianza para inversores que no quieran ver su reputación envuelta en sospechas.

A efectos estrictamente políticos, lo que tenemos es un escándalo de supuesta corrupción para desayunarnos en la campaña electoral. Llevábamos algunos años viviendo de la dudosa herencia del pasado con sus frecuentes sarpullidos judiciales, de modo que la oposición está de fiesta, y es muy legítimo que lo esté. Todavía lo podrá celebrar más si en el empeño por parte del PP de trazar un cordón sanitario en torno a López Miras sigue manteniendo un argumentario para bobos. Dice el flamante portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, que las incidencias detectadas en el Puerto no tienen relación con el Gobierno regional, «porque la Autoridad Portuaria depende exclusivamente de la Administración General del Estado». Bien, si esto es así, ¿por qué el Gobierno regional no se pone en vanguardia de la denuncia a la administración del Puerto y pide responsabilidades a Pedro Sánchez?

No debiera ser necesario explicar que aunque la titularidad de los puertos sigue siendo del Estado, su gestión y administración está a cargo de las comunidades autónomas, así como la propuesta del nombramiento de su presidente o presidenta, que habitualmente es aceptada por el Gobierno central, como lo fue en el caso de Yolanda Muñoz, quien está ahí por decisión del presidente de la Comunidad. Esto es así a resultas del pacto firmado en su día entre Aznar y Pujol mediante el que éste facilitó la investidura de aquél en su primera legislatura. ¿Tendríamos que aceptar también que los grandes éxitos en la gestión del Puerto son atribuibles al Gobierno regional y los casos de supuesta corrupción en la gestión al Ejecutivo central?

Apelar a la titularidad del Estado es a su vez contradictorio con otra crítica de carril, la que se refiere a la ‘oportunidad’ de que la Fiscalía haya concluido justo en la antesala de las elecciones un informe que lleva varios años recabando. Es un pretexto recurrente en estos casos, y se da a entender que la Justicia debe supeditarse a los tiempos de la política, algo que no está escrito en el manual de la división de poderes. Si se observa intención política en que la Fiscalía General del Estado haya asumido el asunto, malo es alimentar la razón de que lo haya hecho aportándole que es lo que le corresponde, pues los Puertos son del Estado.

Por otro lado, desde el punto de vista de los ciudadanos, lo deseable es que los casos de supuesta corrupción, se resuelvan judicialmente como se resuelvan, queden cancelados antes de las elecciones, para saber a qué atenerse en ese capítulo, que debiera ser decisivo para la entrega del voto.

La clave la tiene el Gobierno regional. López Miras se enfrenta, tras el affaire de las vacunas, a un primer caso convencional de presunta corrupción en su Administración, y deberá meditar si debe tomar una decisión política que establezca un claro antecedente sobre su actitud respecto al futuro o dejará el mundo correr en la confianza de que las sospechas de corrupción no computan en las urnas. Tiene la ocasión, bien es cierto que a su pesar, de retratarse.