La política del agua

Que el agua es fuente de vida y un recurso fundamental para el ser humano es una verdad indiscutible. Esta verdad se hace más evidente en aquellos lugares como la Región de Murcia donde se genera en un alto porcentaje de los alimentos vegetales de Europa. La agricultura murciana, además de ser una reserva alimentaria para Europa y ser el principal exportador de la región, es el modo de vida de más de 125.000 familias (por cuenta propia y ajena) y constituye el 20% del PIB de nuestra comunidad autónoma.

Siendo verdad esta realidad asumida por toda la ciudadanía, el sector no es la imagen idílica de un agricultor bonachón que trabaja los campos con el sudor de su frente. Hace tiempo que la pequeña agricultura está en peligro de extinción, la mayoría de las cosechas y los beneficios están en manos de grandes inversoras que subcontratan los campos. Aun así, es una actividad económica muy importante para esta región, por lo que merece un cuidado y atención especial.

Es conocido que CCOO de la Región de Murcia lleva años insistiendo en la necesidad de modificar el actual sistema de explotación agrícola en el entorno del Mar Menor, actualmente basado en la explotación intensiva, para adaptar la agricultura al medio ambiente porque no es posible el cultivo incontrolado que ha venido produciéndose hasta este momento. Estas afirmaciones no son idealistas ni, por supuesto, comentarios de barra de bar. La agricultura, como toda actividad, tiene una huella económica, pero también ecológica y medioambiental.

Con todo ello, no es posible un cambio brusco de modelo, cualquier modificación en el sustento económico de una población pasa por un plan de reconversión. Es necesario trabajar en ese cambio de modelo productivo viable económicamente y sostenible con el medio ambiente pero en la actualidad se están acometiendo medidas que no resuelven el problema en profundidad. No es de recibo que se intente mantener este sector sin valorar los daños colaterales y se hace necesario que cuanto antes el Gobierno de turno, en lugar de dejar hacer, siente en una mesa a todas las partes implicadas.

El Gobierno de la Región de Murcia, no el de López Miras exclusivamente, sino el que lleva 28 años en la CARM del mismo signo político, ha tenido horizonte, tiempo y mayorías absolutas para llevar a cabo este cambio de modelo económico. Algo que nunca sucedió y que deja a las claras que no ha sido circunstancial, sino más bien ideológico. En esta región no tenemos un Plan Industrial que oriente las inversiones en un sentido u otro, que provoque un proceso tranquilo de cambio de modelo productivo. Los distintos Gobiernos han optado por cerrar los ojos y trabajar más por los votos. El dicho francés «dejar hacer, dejar pasar» resume la política económica de los Gobiernos de los últimos treinta años. Dejar hacer a empresas agrícolas y turismo, consiguiendo una agricultura intensiva que solo genera riqueza a grandes inversores pero que empobrece al pequeño empresariado y a las personas trabajadoras. Dejar hacer a la hostelería o a la construcción que ha llenado nuestra costa de ladrillo y cemento, generando una crisis que dejó a miles de trabajadores y trabajadoras en la más absoluta miseria. Y dejar hacer, sobre todo, intentado hacernos creer que lo combate.

A lo largo de estos 28 años los diferentes gobiernos del PP han tratado de convencernos de que esta región no tiene más salida económica que la actual. En lugar de trabajar para estar preparados cuando no dispongamos de agua externa, han buscado la confrontación, eso sí, nunca se movió nadie cuando el Memorándum del Tajo-Segura del PP estatal. Seguramente somos conscientes de que el cambio climático nos llevará a disponer cada vez de menos recursos hídricos externos, por lo que alguien neutral nos aconsejaría que comenzásemos a buscar recursos propios. Desde hace años hasta las personas más negacionistas son conscientes de que ya no llueve como antes, ya no hay otoño ni invierno, que los caudales de los ríos son menores, y que cada vez más se recrudece la lucha por los derechos del agua, pero el PP regional ha preferido seguir con su política de dejar hacer, y culpar al PSOE (eso sí, solo cuando gobierna en el Estado, cuando gobierna el PP firma acuerdos regionales con el PSOE por la defensa del agua).

No cabe duda de que esta comunidad autónoma es deficitaria en agua, vamos a continuar defendiendo el trasvase, pero, cuidado, vamos a buscar soluciones que no dependan siempre de los demás. Digo yo que ha habido tiempo de generar un modelo económico sostenible, si no lo hemos encontrado, trabajemos para consolidarlo, nuestra ciudadanía lo necesita, hay que generar recursos propios sin reusar al derecho a recursos sobre el agua para un desarrollo sostenible. Porque necesitamos de alternativas, no guerras.