Michel Houellebecq: últimas noticias del pequeño gilipollas

En 2011, cuando estaba promocionando El mapa y el territorio, la novela con la que había ganado el Goncourt, Michel Houellebecq desapareció tres días. Como ya arrastraba una notable fama de polemista y de personaje estrafalario, los rumores se dispararon y algunos anunciaron que el responsable de la desaparición era Al Qaeda. También se dijo, por ejemplo, que era un secuestro, obra de extraterrestres, o que le habían asesinado. Luego, apareció en la costa almeriense y dijo que el teléfono no le funcionaba. En 2014, un amigo cineasta, Guillaume Nicloux, le propuso rodar algo extrañísimo, una especie de documental (si se puede llamar así) sobre esa huida. Se titula El secuestro de Michel Houellebecq. El novelista se interpreta a sí mismo en medio de una pandilla de criminales de poca monta que hacen vida familiar, comen pollo asado con el secuestrado y discuten con él sobre nociones literarias.

Una broma inmensa que, probablemente, está más cercana al Houellebecq de verdad que los retratos más o menos autobiográficos de sus historias de ficción. «Me reconozco más en la película que en mis novelas; en mis libros no soy exactamente yo, sino una exploración de potencialidades que me acompañan». De este modo, se defiende a medias de todo lo que ha sido acusado, desde el elogio de la pedofilia a las feroces críticas contra los musulmanes («El Islam es la religión más idiota del mundo»), desde el nihilismo a la misoginia más feroz.

Quizá sea en este invento cinematográfico donde está el Houellebecq auténtico, aunque afirmar esto es algo arriesgado, porque siempre tienes la sensación de que tras la apariencia de clochard que hace semanas que no se ducha, tras el tipo que utiliza una cuerda como cinturón para el pantalón o el que se confiesa adicto a la pornografía hecha por aficionados, hay sobre todo un personaje que se sitúa a medio camino entre el humorista, el destructor de lo políticamente correcto, el cínico desvergonzado y, por supuesto, el escritor de raza que, a su particular manera, hace buena la famosa definición de Le Nouvel Observateur: «Es la primera estrella literaria desde Sartre».

En El secuestro de Michel Houellebecq hay una elevadísima dosis de egocentrismo, pero también interesantes reflexiones estéticas sobre prosa y poesía, como el elogio del aburrimiento: «Tienes que aburrirte, y al final se te ocurre algo». No vocaliza, susurra, fuma de una manera descontrolada (con el cigarrillo entre los dedos corazón y anular), camina como si levitara, con las manos pegadas al cuerpo, y ejecuta una mueca (la mandíbula de abajo eleva los labios hasta casi a la altura de la nariz) que le convierten en una especie de caricatura del enfant terrible, de quien se ve capaz de decir lo que haga falta con la intención de hacer zozobrar al mundo occidental.

La última facecia de Houellebecq ha sido una conversación larguísima (146 páginas) con el también polémico Michel Onfray, en un número especial de la revista Front Populaire, que tiene una apariencia de izquierdas y un alto porcentaje de tonalidades derechistas. Houllebecq prevé una guerra civil en Francia (aunque después lo ha matizado) y sobre todo, una revuelta digamos católica (u occidental o de extrema derecha), «con actos de resistencia» contra mezquitas y cafés que se convertirán en un «Bataclan al revés». Se declara a favor de la pena de muerte y dice que los franceses ‘autóctonos’ no quieren la asimilación de los musulmanes, sino que «dejen de robar, de agredir o que, en su defecto, se vayan». Describe Le Grand Remplacement (la «gran sustitución», se entiende que por los musulmanes), que es lo que ahora está de moda entre los populistas, y profetiza calamidades diversas, porque, como decía Pascal, a quien cita, «miro por todas partes y no veo sino oscuridad», que es, según Onfray, el núcleo de la pensée Houellebecq.

Después de un encuentro con el rector de la Gran Mezquita de París se ha medio disculpado (susurrando), pero nadie se lo cree del todo (la Unión de Mezquitas de Francia mantiene la denuncia), porque ya se ha convertido, según muchos analistas franceses, en «el pensador estrella de la extrema derecha». Houellebecq mantiene que se limita a describir «una realidad poco agradable» y que «no debe responsabilizarse al radiólogo de la aparición del tumor». Pero su madre no piensa lo mismo. En un libro autobiográfico, escrito en 2018, escribió: «Nunca me ha salido lo de decir: hijo mío, eres lo más bonito del mundo. No. Mi hijo es un pequeño gilipollas».