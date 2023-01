Díselo con música

Sí, soy de aquellos que van a hacer propaganda a Shakira, para que gane más dinero con su último disco. No he visto una rentabilidad mayor de unos cuernos. Hace honor a esa frase que sentencia, que los cuernos duelen cuando salen, pero después se come con ellos. Le doy la enhorabuena a la cantante, por dirigirse a su ex Piqué, reprochándole que cambiase un Rólex por un Casio y un Ferrari por un Twingo. Sin olvidar a la genial rima de dejar como vecina a la suegra. Has demostrado, admirada Shakira, que no es necesario insultar en un juzgado ni por mensajes a tu ex para darle en todos los morros. Está claro que si eres una artista puedes hacer una canción con cualquier letra que te apetezca, como ya hiciste cuando te gustaba la barbita de Piqué, para después escribir otra en las que le decías que fue la monotonía la culpable de que te dejara por su narcisismo y porque de repente ya no era el mismo. Y el cénit de las letras es la última canción antes referida de La Loba, donde le recordabas que habla cambiado cosas buenas por otras no tanto. Pero Piqué, desde luego, de tonto no tiene un pelo. Al revés, es muy inteligente y ocurrente (otra cosa es que a mí no me guste su independentismo, pero eso es otro cantar), ya le ha respondido apeándose de un coche Twingo y exhibiendo públicamente su reloj Casio.

Me gusta tanto la letra como la reacción de a quien va dirigida. Me parece que es lo más bonito que te puede decir tu ex. Acordarse de ti con una canción, en vez de hacer una docuserie (Rociíto) poniéndote a parir, o simplemente dar entrevistas donde se habla mal hasta de tu propia madre, siempre por dinero. Y para hablar mal de la familia, el que se lleva la palma es el príncipe Harry, que está poniendo a caldo con su libro a toda la parentela real británica. Empezando por su padre, el rey, y terminando por su hermano mayor, el príncipe heredero Guillermo. Todos han sido muy malos con él y con su esposa Meghan Markle. Primero lo fueron con su madre, la princesa Diana, a la que asesinaron el 31 de agosto de 1997, según el padre de su compañero sentimental Dodi-Al-Fayed, el día del fatídico accidente mortal de coche en el túnel del Alma de París, donde dicen que el conductor iba bebido. Y después con él, porque no le trataban bien y menos aún a su esposa Meghan, discriminándola por razón de raza, según ella. Los trapos sucios en lugar de lavarlos en casa lo están haciendo en dos continentes distintos (Europa y América), poniendo contra las cuerdas a la sociedad mas conservadora del mundo y a la familia menos trasparente del universo. Al único que salvaría si acaso, y con dudas, de todas estas historias sería a Cayetano de Alba con su libro, donde al menos salva a su madre y a su niñera. Claro que el que más se podría quejar en esa familia por la herencia es Jacobo. Pero ese cotilleo lo reservo para otra ocasión. La conclusión es que no aplaudo la forma de actuar de Paquirrín ni de Harry, y sí la de Shakira y la de Miley Cyrus, quien con su canción Flawers le mandó también un recadito a su ex diciéndole que «puedo amarme mejor que tú puedes». Mejor no se pueden decir las cosas, con máxima educación, cortesía e ironía, sin necesidad de hablar mal de la familia. Y encima se forraron de pasta con la venta de sus discos. Eso se llama saber entender la vida, que como dice Shakira; si te da limones, hazte un zumo. Ojalá que todas las separaciones y divorcios acabasen con una canción dedicada al ex, aunque sea para llamarle egoísta, narcisista y tonto del haba. Siempre será mejor que tirarse los trastos en un juzgado, o en un medio de comunicación. Si el desamor es ya inevitable, al menos que sea con música.