Saturada que no facturada

Que no se nos olvide algo, el despecho no deja de ser un cheque envenenado a nombre de quien lo percibe, la víctima. Duele sentir la humillación y la mentira cuando todo eran señales de haber encontrado a un probable o aceptable compañero de vida. A veces me pregunto por qué resulta tan complicado sentirte en paz junto a alguien, crear un equilibrio a pesar de las vicisitudes, compartir. Será que cuesta ser valiente en un mundo denigrado a base de publicaciones estereotipadas convirtiendo el comportamiento que presuponemos debe tener una mujer atentando contra su propia dignidad.

No nos han educado para entender que podamos ser una opción para nadie, pero mantenerse la primera el la carrera de obstáculos que es vivir, requiere sobre todo de dos condiciones: ser la mejor o ser una maestra del engaño, saber aprovecharse al máximo de las circunstancias obteniendo beneficio, sacar partido por adversa que resulte la situación.

Cómo duele un golpe certero en forma de mentira cuando proviene de quien menos te lo esperas, lógico que necesites gritar que te ha dolido, ese sonido estridente como única forma de expresión ante la ira y la impotencia. Muchas han sido las que han usado el subgénero de venganza canalizando esa rabia a través de una canción, lo de la rentabilidad en este caso está de más, porque los códigos han cambiado. En aprender cómo se juega al póker puedes tardar un minuto, en controlar los aspectos del juego, toda la vida.

Y no, no me permito la licencia de hacer ningún juicio de valor o moralidad, que aquí nadie está libre de haber plantado unos cuernos en el momento menos indicado, el nunca es. Pero al menos concederme el capricho de no hablar de top ventas, hay demasiadas buenas canciones que enfrascan mensajes cargaditos de despecho y regadas por acordes que adecentan el género.

«Eres tan vanidoso que probablemente creas que esta canción es para ti», rezaba un estribillo en You’re so vain (1972) de Carly Simon.

La inmortal Chavela Vargas, destrozada y sin rasgarse ni un milímetro del manto de empoderamiento que la cubría, fue capaz de cantar semejante estrofa, «ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas... Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas». Se llama clase y no hay añadidura posible. Un Respect, de Otis Redding interpretado majestuosamente por Aretha Franklin o la pasión de Ella Fitzgerald entonando un Cry Me a River como himno al resentimiento. Y es que a un hombre de mentira le queda muy grande una mujer de verdad y algunas veces viceversa. Poco he hablado de la suerte que tiene mi ex de que yo no sepa cantar.