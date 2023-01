Hasta luego, José Luis

Cuando se escriba la historia reciente del olimpismo español, así como del desarrollo universitario e investigador nacional y, por supuesto, de la Región de Murcia, José Luis Mendoza Pérez y su UCAM ocuparán un sitial junto a los personajes e instituciones más relevantes.

Pero más allá de su importancia como figura imprescindible en esos y tantos otros ámbitos, el presidente Mendoza tiene una dimensión humana que lo transcenderá. Todo pasa y todo queda, cantaba Machado, y el legado de este gran hombre, cartagenero, murciano y español irrepetible, pervivirá entre nosotros durante generaciones a través de su inmensa obra en todos los sentidos. Y Dios quiera que quede para siempre entre los venerables muros del Monasterio de los Jerónimos de Guadalupe, que él hizo transparentes por universales desde el ruinoso estado en que se los encontró a mediados de los noventa del siglo pasado.

Yo le conocí en esos años y doy testimonio de que el empeño, la fe y la perseverancia que enarboló para superar sin desmayo trabas e incomprensiones de todo tipo, en parte de la misma sociedad a quien pretendía servir, solo estaban al alcance de una persona con valores extraordinarios, que sin duda tuvo a su lado la compañía íntima de alguien con atributos no menores. Nada ni nadie les detuvo.

Con el tiempo, he podido apreciar de cerca por diversos temas otros rasgos que definen la personalidad de este hombre providencial. Clarividente, impulsivo, vitalista, agradecido y generoso, me habló con emoción en nuestra última charla de los varios miles de trabajadores de la Universidad Católica de Murcia, de la importancia para la vida de algunas de sus novedosas líneas de investigación científica y, sin vanidad alguna tampoco, de la cantidad de recursos que dedicaban a ayudar a multitud de instituciones y personas necesitadas o merecedoras de apoyo. Directo y llano, sin adornos, el brillo de sus ojos y el timbre de la voz delataban esos logros como si no hubiera tenido otros en veinticinco años de abnegado y vertiginoso trabajo. A veces, al orgullo solo lo separa de la humildad una mirada al corazón.

Por eso, se habrá ido de este mundo con la enorme satisfacción de ver cuajada una labor tan trascendental como fructífera, y la paz interior de dejarlo todo en manos de confianza.

No es baladí el trabajo que aguarda a sus sucesores, pero conociéndolo, y también a algunos de ellos, tengo la seguridad de que les habrá sembrado el germen que hizo posible la realización de sus sueños.

En la hora del adiós, a muchos, desde el consuelo de que gozará ya de la compañía de ese Cristo que siempre le sirvió de guía y fin, y también esperanzados, solo nos brota del alma un “hasta luego, José Luis”.