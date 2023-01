El cansado sol de septiembre

La remodelación del Gobierno regional llega tarde, cuando nadie la esperaba, pero llega y para bien, porque en conjunto supone una notable mejoría, para lo cual no hacía falta mucho. Diríamos que ahora encajan mejor las piezas. Pero este retoque, para ser verdaderamente operativo en cuanto a gestión habría correspondido hacerlo el pasado mes de septiembre, al inicio de la temporada política. Es obvio que ha sido retrasado hasta que la Asamblea Regional ha dictado los Presupuestos de 2023, pues López Miras no debía tenerlas todas consigo en relación a las diputadas-consejeras trepatrans, ex de Cs, quienes si traicionaron una vez su firma, cuando rubricaron la moción de censura del PSOE, nada garantizaba que pudieran mantener después la disciplina al PP si hubieran visto frustrada su permanencia en los cargos ejecutivos. Una vez que el parlamento regional ha concluido, en la práctica, su actividad verdaderamente trascendente, ya no hay posibilidad de rebelión en los escaños, y el presidente ha fulminado a la consejera exVox, Mabel Campuzano, y vaciado de competencias los departamentos de Isabel Franco y de Valle Miguélez, a las que mantiene en cargos de consolación en compensación a los servicios prestados, sin decidirse a destituirlas para, como confesaba recientemente en una tertulia con periodistas, no aparecer como alguien desagradecido.

El mantenimiento de las tránsfugas en responsabilidades menores, pero con sus sueldos íntegros, despachos, gabinetes, coches oficiales, dietas y otros floripondios es la única sombra que cabe observar en esta remodelación aun entendiendo que el presidente les deba un gesto personal. Aunque lo cierto es que el hecho de que ambas consejeras hayan aceptado la reducción de sus grandes epígrafes competenciales a meros chiringuitos dice mucho de las protagonistas, dispuestas a aceptar lo que en la práctica es una humillación a cambio de un plato de lentejas. Así queda el Gobierno regional tras la remodelación de López Miras Esta impresión es aún más patente en el caso de Franco, quien conserva el ringorrango de vicepresidenta para seguir manteniendo la representación institucional en juegos florales y entregas de premios y queda a cargo de Transparencia, una consejería de quita y pon, reducida después de su inicial condición de florero a una dirección general que resucita ahora para darle a la vicepresidenta un pequeño colchón que justifique su continuidad. Por otro lado, este vaivén de Transparencia, no al compás de una voluntad política de refuerzo, sino por conveniencias de encajes personales, es expresivo de la indiferencia con que el Gobierno regional viene abordando este capítulo, de lo que todavía es mayor exponente el deterioro progresivo del Consejo de la Transparencia, algo que no es casual. Entregar la consejería de Transparencia (luz y taquígrafos, buen gobierno) a una tránsfuga es una contradicción en términos, y hay que tener mucho cuajo para aceptar un cargo así después de haber sido consejera de una ristra de innumerables Etcéteras, pero, dada la trayectoria de Franco, se trata de una actitud que no puede sorprender. El caso de Miguélez, la consejera que se queja de que le duelen los pies cuando tiene que hacer algún esfuerzo físico, como andar de acá para allá en los eventos que organiza, contiene una anécdota bien expresiva: la remodelación la sorprendió en una viaje a Mauritania, seguramente uno de los pocos lugares del planeta adonde le quedaba por emprender un turismo político de cuyos resultados se desconocen los retornos. Pero López Miras debe haber conjeturado que mientras se divierte no molesta. Las nuevas incorporaciones y reestructuraciones, sin embargo, son irreprochables. Conchita Ruiz Caballero reúne el perfil y la experiencia para Política Social, aunque llama la atención que de la denominación genérica de la consejería hayan desaparecido Mujer y LGTBI, este último un indicativo de cuando Cs era Cs y pretendía reforzar sus políticas frente a las del PP, aunque al final todo quedó en postureo. Las nuevas caras del Gobierno de Miras juran su cargo El ‘fichaje’ de Juan María Vázquez (Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación) tan solo sorprende por tardío, pues es una pieza intelectualmente importante del entorno popular, y su cargo combina su zona de confort, la política universitaria, con una de las áreas principales, o que debiera serlo, de la política gubernamental. Separar Medio Ambiente de Agricultura es algo elemental, aunque elevar el Mar Menor al epígrafe que titula el departamento no garantiza una política más efectiva o atenta, como antes no lo hacía su condición de dirección general. En cuanto a Víctor Marín como titular de Educación y Empleo cabe decir que no supone novedad sustantiva, ya que en la práctica venía ejerciendo la primera función, pues la ex de Vox, Campuzano, se dejó llevar por el equipo del PP. Se puede destacar a ese respecto el matiz de la coherencia. La portavocía del Gobierno encuentra en esta fase (esencialmente preelectoral) su lugar natural en la batuta de Marcos Ortuño, pues es una función que también venía ejerciendo en la práctica y con competencia. Lo insólito era que la voz del Gobierno popular, desde hace dos años libre de coaliciones, perteneciera a una tránsfuga. Que López Miras haya decidido mantener al consejero de Fomento, Díez de Revenga, solo puede explicarse porque en este tramo, más que de gestores, precisa básicamente de propagandistas. La bondad de este Gobierno, para que la fiesta fuera completa, habría sido su constitución el pasado mes de septiembre. Ahora, a cuatro meses de las elecciones, con recomposiciones de organigramas y de segundo escalón, prefigura solo lo que probablemente sea el núcleo del futuro equipo de un López Miras que pase felizmente por las urnas. El sol de septiembre ya se agotó. Guiños a Vox y Cs "Venid a mejorarnos". Es la llamada que viene haciendo Feijóo al nuevo equipo de Cs. El PP aspira a la integración de este partido en sus filas. Primero, para prefigurar en su intención un tono centrista frente a las expectativas forzadas de coaliciones con Vox. Y, segundo, porque las encuestas señalan todavía la persistencia de un pequeño porcentaje de votos, sin duda inercial, para los de Arrimadas. Eliminar ese 3% de competencia es una buena motivación en tiempos en que las diferencias son muy apretadas. Cs no tiene esperanza de conseguir escaños ni concejalías en Parlamentos y Ayuntamientos importantes, de modo que la llamada de Feijóo podría servir para que algunos dirigentes de ese partido se ‘salvaran’ en las listas populares. La neutralización competencial de los tránsfugas en el Gobierno de López Miras es, de paso, un guiño al actual Cs, como también es un alivio para Vox la salida de Campuzano. Dos pájaros de un tiro.