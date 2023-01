Tic tac, tic tac

Esta tarde dejo a mi mente vagar en libertad por el mundo de mis recuerdos. He buscado los más lejanos y al encontrarlos he tenido una extraña sensación: estaban tan cerca que casi podía rozarlos con las yemas de los dedos. Y entonces, una vez más, asumo con resignación que mi vida, al menos hasta el momento, ha pasado en un suspiro.

Me sitúo frente al espejo con la sana intención de detectar en mi mirada ese paso del tiempo; sin embargo, la imagen que se refleja en él es la de un niño de apenas siete años. Soy yo. Juego con otros niños en la placeta enlosada situada en el centro del residencial donde vivía hace muchos años. Es una calurosa noche de verano y solo llevo puesto un pantalón corto. Oigo la voz de mi madre, asomada al balcón, llamándome para que suba a cenar. Vivimos en un tercero sin ascensor. Subo de dos en dos los escalones. Estoy feliz, al día siguiente, domingo, vamos a la playa.

Después, como en una película, una sucesión de fundidos encadenados continúa reflejando en el espejo imágenes de retazos concretos de mi vida: los primeros amores de adolescencia y los primeros besos, el instituto y la pandilla, la llegada de Isa a mi vida, el primer trabajo, el nacimiento de mi hija, algún que otro logro profesional, situaciones de salud jodidas, objetivos personales cumplidos y la explosión de artificio que ha supuesto la irrupción de mis nietos en mi mundo. Y luego, de nuevo, yo en el reflejo.

Es evidente que, como los picos de un gráfico, son momentos puntuales los que definen y condensan la vida. Para Mario Benedetti, «cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo».

Y efectivamente, la percepción del tiempo no es igual para todos. Según aseguran varios estudios, algunos de ellos contradictorios, la sensación de velocidad en el paso del tiempo está directamente relacionada con nuestro envejecimiento. Unos piensan que en la infancia los días son más lentos porque aún no estamos acostumbrados al sistema métrico que divide al tiempo: segundos, minutos, horas, días, etc. Algo que llegará con la edad. Mientras que otros estudios exponen que la celeridad del tiempo aumenta con el paso de los años porque el cerebro necesita más tiempo para procesar nuevas imágenes mentales, al contrario de lo que ocurre en nuestra juventud.

En cualquier caso, creo que no debemos medir el tiempo por su extensión, sino por la intensidad con la que lo hemos vivido. Ese es, para mí, el verdadero motivo por el que sentimos que nuestra vida ha pasado con mayor o menor rapidez.

A pesar de todo, no pretendo realizar una mirada nostálgica al pasado, todo lo contrario. El pasado, pasado es. Ni mejor ni peor. Quevedo comentaba que «cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, estamos condenando al futuro sin conocerlo». Razón no le falta.

Y en esas ando, esperando que el futuro me sorprenda. Sin mirar demasiado atrás para no ver el polvo del camino y confiado en que cada una de las piezas que le faltan al puzle de mi vida encajen perfectamente en su lugar. «Tiempo al tiempo y cada huella irá encontrando su arena…», dijo Frida Kahlo y cantó después Jorge Drexler.

Ese mismo tiempo que siempre he pensado que tendré por delante, a pesar de ser consciente de que, finalmente, será él, el tiempo, quien me alcance a mí.