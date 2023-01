El prusés que vos matáis goza de buena salud, señor presidente». Es lo que cabe comentar ante la disparidad de visiones sobre el famoso y sedicioso prusés o movimiento independentista en Cataluña. Don Pierre Nodoyuna, alias Antonio, insiste en que ya ha parado ese Movimiento Nacional que lleva el fascio catalán adelante. Pero, ay, sucede que la propia gente del nazismo lingüístico en Cataluña lo niega. ¿Dónde está la verdad? No cabe término medio alguno. Es como estar embarazada. No se está un poquito. O se está o no se está. ¿Vale? ¿Estamos en lo que es? Si en una macroempresa de apuestas estudiaran el tema para ponerlo sobre la panoplia de sus ofertas de azar, lo retirarían enseguida, al ver que nadie apostaría porque el prusés está muerto. Sólo está finiquitado en el delirio sanchista, que no logra contagiar sino al lacayo Bolaños, y pare usted de contar. Ni siquiera al total del Consejo de Ministros. Pero, Sánchez, acostumbrado a que sus mentiras siempre le dan rédito, insiste, persiste y resiste en esa postura de ver al independentismo sepultado.

Sucede que ya se miente a sí mismo. No como subterfugio para salir adelante, sino por eso mismo que digo: se miente a sí mismo. Es bipolar. Un Sánchez miente (el verdadero), y otro Sánchez (el apócrifo) acepta su mentira. Y piensa que así la nave va. Si no fuera el Capo de Moncloa, sería cosa de risa. Pero nos lleva a todos al enfrentamiento. Habrá otro 1 de Octubre, acaso el que viene a la vuelta del aún lejano veraneo. Y ya no se podrá acusar a nadie de sedición. La sedición no existe. La han borrado del código penal. Todo lo más, unas multitas, que luego se pagan exigiendo a Madrid más pasta de todos los españoles. Y si logran instituir la republiqueta, pues mejor y mejor. Sánchez piensa que, con los presupuestos aprobados, ya tiene para tirar todo el año sin ínfulas soberanistas. Y que ya habrá promesas nuevas a cambio de votos cuando se debatan (?) los presupuestos de 2024. ¿O lo que querían decir Sánchez, Bolaños y Chiqui Montero es que el prusés ha terminado… por este año 23 tan sólo? No me extrañaría que fuese eso. Y que, ya en la legislatura siguiente se acabe con la Constitución, con la Monarquía y con el Régimen del 78. Y entonces, republiquetas a gogó. Se acabó España. Y él, Pierre Nodoyuna, de presidente de la República Mayor de Iberia. Será eso.