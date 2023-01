Padre cariñoso. En la terraza de un chiringuito en un jardín de Murcia ciudad, está un joven padre con su bebé, de no más de seis meses, en sus brazos. Llama la atención con el cariño que lo trata. Es tal la dulzura con la que lo abraza, le habla, le da besicos en la cara, le limpia la boca de babillas, que dan ganas de levantarte, acercarte a ellos y decirle: ‘Enhorabuena, me pareces un padre ejemplar’.

Series. Hace tiempo que no les digo aquí algo sobre series y películas, aunque la verdad es que siempre les digo poco, vamos, que les doy una información muy escasa, pero es que, al no ser crítico de televisión, tampoco puedo hacer mucho. En cualquier caso, he visto la serie Machos alfa. No vale mucho, pero, mira, entretiene, que no es poco. Además, sirve para olvidarte por un rato de la otra que estoy viendo, la segunda temporada de Euphoria, que esta sí que es muy buena, pero te hunde en la miseria en cuanto te descuidas. Es verdad que la actriz Zendaya hace un papelón –le han dado un Globo de Oro por esta interpretación - pero verla en el 5º capítulo, todo el tiempo sufriendo el mono de la droga, pinchándose morfina y buscando una dosis, pastillas o lo que sea, o cosas para robar y cambiarlas, vomitando, meando, etc., es muy deprimente.

Monarquías. Se ha muerto Constantino de Grecia, el hermano de la Sofía. He leído por ahí que pasaba muchos veranos en Marivent, en Mallorca, con la familia. También dicen que cuando vino Lady Di con su marido, los dos cuñados, Constantino y Juan Carlos, se dedicaban a perseguir a la mujer del actual rey del Reino Unido, por entonces príncipe, a ver lo que pillaban, y que hay una foto en la que el ahora finado le está dando un beso a la princesa de Gales que va más allá del natural afecto entre la nobleza. Mientras tanto, el marido, Carlos, se dedicaba a pintar acuarelas por la isla. Cosas de reyes, príncipes y demás.

Poca visión espacial. La cajera de un supermercado a mí: ‘Déjeme que ponga yo las cosas en las bolsas. Se ve que usted no tiene mucha maña para esto’.

Tortura. El vicepresidente de Castilla y León, señor Gallardo, dijo en rueda de prensa que su gobierno va a obligar a los médicos del sistema público de Salud a hacerles a las mujeres embarazadas que quieran abortar una ecografía 4D, escuchar el latido del feto y que tengan apoyo a la atención psicológica. Imagino lo que va a suponerles a las mujeres de esa Comunidad semejante tortura, encima del tremendo trauma que suele ser siempre un aborto para ellas. Y la situación de los médicos en este papel tampoco es moco de pavo. También dijo este señor, que milita en Vox, que todo estaba consensuado con sus socios del PP, aunque el consejero correspondiente, que es del PP, dice que él no sabía nada del tema. Menudo panorama. Tanta lucha por los derechos de las mujeres y ahora quieren cargárselos.

Mejoría. Observo que nuestro presidente, Fernando López Miras, últimamente se abrocha un botón de la americana para posar en las fotos de prensa. Es una magnífica idea.

Contaminadores. Me entero por la prensa de que el Real Madrid viajó en avión a Valladolid para jugar un partido. Es decir, que el avión voló con ellos, volvió a Madrid y después fue de nuevo para recogerlos y traerlos a sus casas. Teniendo en cuenta que Valladolid está a una hora en AVE, me parece un gasto inútil y, sobre todo, muchas ganas de largar CO2 a la atmósfera.

En Europa está bien. No lo puedo remediar, pero se me ponen las tripas un poco negras cuando veo que a Puigdemont le quitan delitos de los que se le acusaba. Si aquello no fue sedición que venga alguien y me lo cuente. Él ha dicho que no va a volver ‘ni esposado, ni rendido’. Pues eso, mejor que no vuelva.

Cantando las cuarenta

Qué bonita la canción de Shakira a Piqué. Aunque no sé si le habrá gustado a él. A las 18 horas de su lanzamiento en internet, ya tenía 39 millones de reproducciones. Ella se habrá quedado tranquila después de todo lo que le ha soltado, pero él, no sé, no sé. Esto de los cuernos es lo que tiene, que nunca se sabe cómo se lo va a tomar la otra parte. Y, encima, si sabe cantar, mucho peor.