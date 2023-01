Pluscuam-perfectos

Ln señor en Cartagena ha sido condenado a una multa de noventa euros por amenazas leves a un niño. El condenado alegó que no eran amenazas porque usó el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. He tenido que ir a Google para que me ayudara un poco a reconstruir la versión del ahora condenado cuando le dijo que le iba a partir la cabeza por haber dado a la hija del condenado accidentalmente cuando el niño estaba jugando con una pistola de balines y disparando a las piernas de su propia hermana. «Te hubiera o hubiese partido la cabeza», creo que dice el acusado que dijo, entiendo que mientras componía una figura como de gentleman inglés, todo contención y tranquilidad, pero el tribunal dice que no, que usó el presente cabreado del indicativo del verbo partir la crisma, o crismar.

El presente del indicativo lo carga el diablo y luego vienen las madresmías en forma de tiempos verbales pretéritos y complejos. Nos pasa en el amor, que prometemos cosas que creemos posibles y cuando se desbarata todo no hubiésemos podido imaginar como fuimos tan necios o irresponsables como para hacer lo que hicimos, o si no que se lo pregunten a Shakira. Es cuando nos alcanzan las consecuencias de nuestra ceguera que echamos manos de esa voluta barroca que cuesta tanto de teclear en el whatsapp que mandamos un audio para explicar en qué nos equivocamos, o si no que se lo cuente a Shakira que en su Loca de 2010 diciéndole a una hipotética rival de un hipotético amante en un vídeo de una Barcelona donde vivía entonces Piqué lo mucho que la otra se cabreaba y lo muy tranquila que estaba ella con todo. Estaba loca con su tigre, loca, loca, loca y mira por dónde vamos, a un indicativo presente que no se hubiera podido imaginar entonces, ni ella ni nadie, de lo pluscuamperfectos que parecían, con «la suegra de vecina, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda». Un panorama pluscuamjodido. El pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo es, la mayoría de las veces, el lamento indicativo de un pasado imperfecto que fue y que, a la vista de las circunstancias desencadenadas, desearíamos que hubiera sido de otra manera, otro pretérito distinto, perfecto, donde ahora no nos tocara lamentarnos de la leche derramada. Disfraza las excusas de disculpas, está detrás del espíritu de las canciones de despecho y puebla los autos judiciales, sobre todo los penales, como los de los asaltantes al Congreso de los Estados Unidos, que no se hubieran imaginado que iba a pasar eso ahora a pesar de que en ese presente pedían colgar al vicepresidente o los que asaltaron el ayuntamiento de Lorca, que entonces prometían un presente incendiado que se ha traducido en un pasado lleno de remordimientos. Se supone que así sucederá con los del asalto en Brasilia que lo único que nos ha traído de bueno es recordar las perspectivas arquitectónicas de Niemeyer. «La tibieza contra la intolerancia de hoy es el incendio del futuro», escribía Rubén García Bastida esta semana. Ese incendio no se apagará con nuestras lágrimas, por más pluscuamperfecto que sea nuestro lamento.