Segunda semana del primer mes del año y ¿creen ustedes que estamos preocupados con la cuesta de enero, la guerra de Ucrania, la inflación, la renovación del CGPJ o la campaña electoral? No. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, habla de la canción que Shakira en colaboración con Bizarrap le ha dedicado a su ex. Ríos de tinta; columnas de opinión, los mejores tuits y memes. Matinales de las televisiones nacionales, tertulias de radio, telediarios. Los comunity managers de las marcas nacionales estrujandose los sesos por escribir el tuit más viral mencionando la canción del año, millones de visualizaciones en horas.. No me escondo y tras el estreno de la canción que espero que se estudie en las universidades, he sido una de tantas que no ha podido salir de twitter y morir de la risa. Amo la creatividad, ingenio y sentido del humor de la peña.

La canción de la que todo el mundo habla es de esas canciones que más de una nos pondremos a todo volumen conduciendo o en casa mientras te arreglas frente al espejo. Porque. puestos a opinar, soy del team Shakira, ¿a quién no le va a gustar una buena canción de venganza? Y mientras todo el mundo canturrea «Pa tipos como túuuuuuuuuu», en España se ha nombrado a Conde Pumpido presidente del Tribunal Constitucional, el príncipe Harry ha escrito un libro al que no le estamos presentando demasiada atención. Tamara e Íñigo han vuelto y se han ido al Polo Norte de viaje de reconciliación. Y a Froilán se lo han llevado con su abuelo. Los regantes del Levante han fletado autobuses en vez de coger el AVE, que con las paradas que tiene, daba para recogerlos a todos y llevarlos a Madrid para manifestarse por el trasvase o hacerse fotos con Santi Abascal, no lo tengo muy claro. Borja Semper ha vuelto a la política para ser el portavoz de comunicación de la campaña electoral del PP y darle al partido el toque moderado y conciliador que le avala. Siempre he dicho que un perfil como el suyo suma en política. Mucho trabajo tiene por delante, ojalá lo consiga, ganaremos todos. Y para rematar el parte político de la semana, Ciudadanos ha tenido su proceso de primarias del que ha salido vencedora la lista de Adrián Vázquez y Patricia Guasp. Por delante tienen un reto que veo bastante imposible: salvar un partido herido de muerte, cuyas siglas restan, sus líneas rojas y alianzas con la derecha fueron malas decisiones en el pasado. Por no hablar de aquellos que les traicionaron en la Región de Murcia. Todo esto, agitado, les acerca más a bajar la persiana definitivamente que a sobrevivir. Para aquellos desencantados con el partido cítrico, ¿con qué discurso vendrán a la Región en campaña, los que pretenden refundar? La Región aún recuerda la foto de la plaza del Belluga con Arrimadas y la señora de cuyo nombre no quiero ni acordarme, que hoy gobierna gracias a una traición y una venganza. La Región merece una disculpa que debe entonar la nueva dirección del partido naranja, y asumir los errores cometidos. Sólo así se puede comenzar un nuevo proyecto que ilusione, que encuentre su sitio y saque del tablero a la extrema derecha. Sinceramente creo que Ciudadanos está con un folio intentando parar un tsunami, ojalá lo consigan, porque dentro hay gente que merece la pena. El despecho, la venganza, sentimientos tan propios del desamor como de la política. Shakira no fue la primera en abrir este melón. Rata de dos patas de Paquita La del Barrio se la compuso a un exesposo, pero también podría haberlo hecho Susana Díaz a Pedro Sánchez. O Segundo premio de Los Planetas, Teo García Egea se la podría haber cantado a Pablo Casado. Pero, volviendo a la canción de la que todo el mundo habla, me imagino a la alcaldesa de un pueblo con balneario cantarle al presidente y vicepresidenta: -A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh… Pura poesía, gracias Shakira.