Hola, lince

Este principio del año 2023 nos traerá una excelente noticia en el ámbito de la conservación de la biodiversidad en la Región de Murcia. El lince ibérico volverá a habitar entre nosotros.

La dirección general de Medio Natural se prepara para realizar el próximo mes de febrero la reintroducción en las tierras altas de Lorca, en el entorno del área Natura 2000 de las Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla, de un grupo de individuos criados en cautividad, con el objetivo de lograr que al menos cinco hembras reproductoras constituyan de forma estable un núcleo de población que garantice su pervivencia en el tiempo, asegurando además la variabilidad genética.

El proyecto, financiado en parte por la Unión Europea y que lleva como impronunciable nombre el de Life Lynxconnect, es un excelente ejemplo de colaboración entre territorios, administraciones estatal y regional y científicos, para conseguir que una especie que aún se encuentra entre los felinos más amenazados del mundo, y que representa el máximo exponente del monte mediterráneo en buen estado de conservación, pueda por fin respirar un poco. De hecho, el proyecto no se centra exclusivamente en la Región de Murcia sino que actúa en otras áreas de la península ibérica, andaluzas, castellano manchegas, extremeñas y portuguesas, para conseguir conectar los núcleos actualmente existentes de lince ibérico en España y crear nuevos núcleos de expansión. El proyecto sigue la línea de otros anteriores que están consiguiendo que la población de lince, casi extinta a finales del siglo XX, se recupere en toda la península.

Es previsible que tras las distintas etapas de la suelta y aclimatación de los linces murcianos todo vaya bien porque los exhaustivos estudios realizados muestran que el área elegida en Lorca es perfecta para el objetivo por sus condiciones ecológicas y de propiedad. Aunque también es cierto que en los próximos años habrá que estar muy vigilantes y hacer un seguimiento biológico estricto de la evolución de la población reintroducida, controlando los factores, como los atropellos en carreteras, que puedan perturbarla.

Qué quieren qué les diga. Yo me siento orgulloso de que mi tierra esté en el mapa de las cosas buenas y positivas, lo que no es un suceso tan habitual. Me encantará, dentro de algunos meses o años, ver un gráfico de España con las áreas donde habita el lince ibérico rayadas y comprobar que mi tierra está en ese esperanzador mapa.

La reintroducción del lince en Murcia es un suceso que no solo nos debe alegrar a los que amamos la naturaleza sino a toda la inmensa mayoría de personas que comprenden que a esta época de crisis ecológica y climática que amenaza con mandarlo todo al garete se le combate, aunque seas modestamente y a nuestra propia escala de posibilidades, con este tipo de actuaciones que van precisamente en el sentido contrario, el de la recuperación de los equilibrios ecológicos.