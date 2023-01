La culpa es del Gobierno de España

Si el gobierno de Pedro Sánchez fuera un alumno de cualquier escuela, en la asignatura de Comunicación obtendría un insuficiente tirando para deficiente. Un Gobierno que se enreda solo y se pega tiros en los pies cada dos por tres, cuando no es por fallar en una ley como la del ‘Sí solo es sí’, donde tenía todo que ganar y poco que perder, se enredó en un caos jurídico absurdo, que lo único que ha conseguido ha sido remover, con razón, a la sociedad, y que una norma más que necesaria haya pasado con más pena que gloria, es por no saber vender todas las leyes que nos han hecho mejores como sociedad, como son la ley de la eutanasia o la de protección de la infancia, y que prácticamente nadie se acuerda ya de ellas, cuando son dos logros comparables a la ley de matrimonio homosexual.

Por no hablar del espectáculo ofrecido en la ley Trans, donde no solo sacó un cero en comunicación, sino que había momentos que hasta los actores implicados se confundían ellos mismos; por cierto, chapeau a la ex vicepresidenta Carmen Calvo.

Leyes que han cambiado el destino de millones de personas de este país, como la reforma laboral, la revalorización de las pensiones o los famosos ERTE’s, apenas permanecen en la memoria colectiva de la sociedad española, y cuando se asoman al escenario público lo hacen en una esquina durante unos segundos.

Pero si analizamos la política de comunicación del Gobierno por comunidades, la Región de Murcia vuelve a suspender, y es que San Esteban lleva años marcando la agenda de la calle Princesa. Más aún, para el Gobierno regional la oposición no existe, y asumen ellos mismos el papel de oposición a Moncloa, sabiendo que siempre es más fácil y ventajoso destruir que construir.

El Arte de la Guerra debería convertirse en el libro de cabecera de la oposición; además, es tan corto como imprescindible, por lo que es fácil de lee: la importancia de conocer al ‘enemigo’, en este caso adversario, es clave para conseguir cualquier victoria.

Lo fácil es echarle la culpa a los medios de comunicación, a la red clientelar que un cuarto de siglo genera el poder, o incluso algunos miran a Ferraz pidiendo que de vez en cuando no utilicen a los murcianos de conejillos de india en sus experimentos, pero son pocos los que hacen autocrítica, y menos los que ponen sobre la mesa una alternativa creíble, fiable, social y valiente, pero con los dedos de una mano se pueden contar a los que anteponen los intereses generales del millón y medio de murcianos frente a otros intereses regionalistas.

Hasta la extrema derecha está consiguiendo colapsar e inundar las redes sociales de sus mensajes, a veces con trampa y otras con medias verdades, pero se han convertido en los ‘putos amos’ de la información digital, y eso se debe no solo a mérito suyo, sino a demérito de los demás.

Que la inmensa mayoría de los murcianos ni se acuerden ni conozcan que el Gobierno español ha aprobado decenas de leyes que han supuesto avances históricos en materia laboral, económica o social es un problema del emisor, no del receptor.