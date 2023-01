El fútbol no es solo fútbol. Es un tópico cierto. En el último mundial se ha visto. Lo ha ganado el país más nacionalista que llegó a la final: Argentina. De los otros tres finalistas, dos de ellos también lo son; esos dos son casi recién llegados a esto del nacionalismo: Marruecos y Croacia. Resurrección nacionalista en ambos. Unidad Nacional a tope. En Argentina he oído decir: «Por la Selección, se mata». De los tres finalistas, el que más ahonda en esto que digo es la república sudamericana. El nacionalismo da esa fuerza que falta, por ejemplo, y acaso en la que más, en España. Claro, el nacionalismo de jugadores y afición no gana mundiales por sí solo. Argentina tiene clase. Pero también tiene competitividad. Mucha competitividad. Una competitividad rayana en la antideportividad.

Argentina recuerda a cada momento que el fútbol es hijo del rugby: choque, presión, braceo… Pero, por otra parte, también tiene calidad. Pero, insisto: en clase futbolística, Argentina no es mejor que Holanda o Francia; en el plus que le da la rabia nacionalista, y el modo rugby de juego, sí. La celebración burlesca que los del Río de la Plata hicieron sobre (o contra) los holandeses fue digna de un castigo ejemplar, sólo entendible desde la furia nacionalista que digo. Un nacionalismo enfermizo. Acaso está relacionada esa exaltación y rabia con algún tipo de irredentismo histórico. Nada place más a un nacionalista que interpretar la Historia como un hito de victimismos propios. Argentina tiene irredentas a las Malvinas. Croacia aún recuerda con dolor su tiempo de sumisión a la Yugoslavia de Belgrado. Marruecos aún respira la herida colonial. Y todo eso se sublima, o se puede sublimar, en un Mundial de Fútbol, ya lo creo. Todos sabemos que los partidos de selecciones nacionales de fútbol son batallas, perdidas o ganadas, de una guerra inacabable. Como en la Historia de antañazo sucedía. Desde luego, más vale patadón en la espinilla por entrada de defensa a delantero que cañonazo sobre la tropa o sobre la población civil. El homínido sádico Putin aún no ha pasado esa página de la Historia. El comunismo tienen eso: detiene la evolución del pensamiento, tanto como los Studebaker de Cuba, de hace ocho décadas o así, paran el tiempo en las carreteras (¿) de la isla. En el fútbol no gana el mejor, sino el más competitivo. Y para competitividad, la que aporta el nacionalismo. Convendría dar un paso, y dejar más atrás el rugby como alma mater del balompié. Y dejar de ver en los partidos la honra nacional. Y que gane el mejor, no el más aguerrido.