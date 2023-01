Tomo prestado el título de uno de los libros (Vendrán más años malos y nos harán más ciegos) de Rafael Sánchez Ferlosio para resumir el espíritu con que, por muchos indicios, cabe adentrarse en el recién estrenado 2023. Pero como el pesimismo no es buen consejero, pues contamina hasta las buenas noticias, conviene que veamos la botella medio llena para intentar vislumbrar lo que se nos viene encima.

La buena cara de la moneda nos anuncia que queda menos de medio año para que desaparezca de la política murciana la anomalía democrática de los tránsfugas y asimilados, poco importa si algunos de ellos sobrevivirán en chiringuitos desde los que seguir recibiendo la remuneración por los servicios prestados o se mecerán en puertas giratorias en el sector privado que han venido engrasando desde su altos cargos en la Administración. Una vez instalados en la excrecencia política, lo más práctico es dejarse llevar por aquel título protagonizado por Woody Allen: Toma el dinero y corre. Pero ya al menos no se exhibirían desde los andamios institucionales que deberían ser respetables en un sistema decente.

Por si fuera poco, el secuestro de la voluntad popular de que ha sido víctima la Región de Murcia por causa de una panda de correpartidos ni siquiera puede justificarse en aras a un resultado en la gestión. Por contra, es difícil competir en ineficacia con consejerías como las de Política Social y Otros Etcéteras o la de Empresa, casi al ras de la de Fomento, ésta genuina del PP, o con la impostura de una presidencia de la Asamblea cuyo titular, elegido en su día desde Madrid por la cúpula de Cs, es un pegado postizo democráticamente hablando. Por insistir en Woody Allen, éste mostraba su perplejidad al comienzo de Annie Hall ante el hecho de que dos señoras que criticaban la salubridad del menú de un restaurante se quejaran, además, de que las raciones fueran pequeñas. Pues eso: tránsfugas, pero además incompetentes. Si a este enjuague se le añaden los intríngulis del Grupo de Vox, en que tres de los cuatro elegidos por ese partido se transmutaron de inmediato en representantes, también ellos, de sí mismos, y que desde esa no representatividad elevaran a una diputada a la consejería de Educación para después torpedearla y finalmente acabar todos juntos y revueltos con Podemos y los restos de Cs en el Mixto es probable aventurar que, aun viniendo las cosas mal a partir del próximo mes de mayo, a efectos institucionales nada puede ir peor.

Aún quedaba por ver, hace unas semanas, el amago de rebelión de su partido de los dos diputados nominales de Cs, quienes después de abominar del ‘Gobierno de tránsfugas’ de Fernando López Miras (aunque antes habíán sido sus portavoces), sufrieron una repentina conversión y se mostraban decididos a votar a favor de los Presupuestos de éste en contra de la decisión del partido al que todavía pertenecen, lo que por pelos estuvo a punto de desembocar en una especie de postransfuguismo. En esta legislatura hemos visto atacar naves en llamas más allá de Orión y rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Y todavía quedan unos cuantos meses que prometen ser gloriosos, aunque hemos de desear que todo este espanto se disuelva como lágrimas en la lluvia.

"¿Qué se podría pensar de mí si hubiera aprovechado que los ex de Cs ya no me son útiles para despedirlos del Gobierno?", reflexionaba López Miras hace algunos meses cuando era requerido en una tertulia informal con periodistas sobre si tenía voluntad de retocar su equipo, y esto aun dejando caer implícitamente que había sufrido la tentación de hacerlo. Una interrogación razonable para su propio interés en la perspectiva de que los pactos con trepatrans que lo han mantenido en la presidencia son tan solo la primera etapa de otros que, según los avances demoscópicos, tendrá que armar después, en este caso con Vox.

Nadie pacta con mediana confianza si es consciente de que la otra parte puede deshacer lo acordado en cuanto encuentre una salida que le permita funcionar por su propia cuenta. La vida política del PP de López Miras ha sido y probablemente seguirá siendo una sucesión de pactos, y más le vale que se perciba que es leal a ellos, aunque hayan de ser con el diablo, al menos los de carácter institucional, porque los internos de partido (véase el caso de la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández) son, por lo visto, harina de otro costal.

Visto el contexto en que estamos de salida, todavía hemos de considerar la botella medio llena en la previsión de un futuro pacto PP-Vox que afiance la gobernación de la derecha en la Región durante otros cuatro años más. Hay quienes se echan las manos a la cabeza ante la perspectiva de que la ultraderecha entre al Gobierno o lo condicione desde fuera, y no seré yo quien se extrañe por tamaño gesto. Pero veámoslo otra vez por el lado positivo: al menos regresaremos a la normalidad institucional.

¿Qué prefiere usted, señora, caballero? ¿Un Gobierno y un Parlamento lastrados por tránsfugas que no representan a nadie sino a sí mismos o la nítida representación de una fuerza política que, por mucho que le perturbe, responda al voto de los ciudadanos? Alguien podrá responder a este dilema recordando el viejo chiste de Eugenio, aquel en que un tipo que ha caído por un precipicio y ha quedado enganchado a una rama, tras dar repetidas voces de socorro escucha una voz celestial que le sugiere que se deje caer al vacío, pues antes de estamparse contra el suelo una legión de ángeles lo rescatará. Y el protagonista replica: «Vale, ¿pero no hay alguien más?».

No hay nadie más. La izquierda está ausente, parece como si no jugara este campeonato. Hasta el punto, en lo que respecta al PSOE, y es lo penúltimo, de que López Miras se significa, en lo tocante al trasvase, como un aliado del socialista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, poniendo en evidencia de manera palmaria que los socialistas murcianos atienden antes a la disciplina de partido que a los intereses territoriales, cosa que no ocurre más allá de las lindes.

Esta percepción, engendrada por la propaganda de los populares, se acaba haciendo realidad con actitudes tan sumisas a la acción del Gobierno central como las que practica la actual dirección socialista. No hay algo peor que reproducir con la práctica la caricatura ingeniada por el adversario político.

Ni siquiera tienen los socialistas la valentía de asumir y defender con todas las letras las decisiones de la ministra de Transición Ecológica, sino que se desempeñan en una ambigüedad que traduce un mensaje incomprensible y que inevitablemente repercute de manera negativa en buena parte del amplio poder municipal conquistado hace cuatro años y que constituye en este tramo su única reserva.

Respecto a la otra izquierda, ahí anda, envuelta en sus propias cuitas. Los unos, Podemos, un partido de estructura volátil y evanescente cuyo prestigio nacional todavía se sustenta en la personalidad de Yolanda Díaz, a quien por otra parte consideran orgánicamente ajena, tratando de coaligarse con otro, IU, que al menos cuenta con una organización tradicional, pero reservándose aquél los dos primeros puestos en las listas, casualmente los que las encuestas conceden a ese bloque manteniéndolos en una posición testimonial y de pepitos grillo y, por supuesto, tratando de minusvalorar a Más Región, que cuenta con el mejor líder que ha tenido la izquierda. El subtexto con que se pretexta esta impotencia es simple: la Región es estructuralmente de derechas (hay que remontarse a los latifundistas medievales y a una ancestral burguesía caciquil que, por lo visto, todavía resiste), sin olvidar, claro, el cerco mediático. Todo menos admitir la existencia de esa fatal endogamia que convierte en razón pétrea el interés del propio círculo, fuera del cual todo es fascismo. La enfermedad infantil de esta izquierda le impide recordar que la Región de Murcia amaneció a la democracia con Gobiernos socialistas que se mantuvieron durante quince años y que fueron desplazados por anteponer sus luchas cainitas. Es decir, nada es inamovible, pero para cambiar las cosas hay que presentar algo tan sencillo como alternativas que obtengan credibilidad.

Sin embargo, frente a los cómodos determinismos ingeniados para suplir la propia irrelevancia política, esta Región ha dado muestras, aun en plena hegemonía sociológica de PP y en la fase de emergencia de Vox, de una gran capacidad de reacción civil contra actuaciones rechazadas por la mayoría transversal, que en buena parte han sido apoyadas por la izquierda. Ahí está la lucha por el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia o la convocatoria para la Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento en favor del Mar Menor, así como las movilizaciones ciudadanas en favor de soluciones al deterioro de la laguna. En esta Región hay vida; lo que no hay, muy lamentablemente, es una izquierda a la altura de las circunstancias.

Mientras tanto, el futuro de López Miras puede parecerse mucho al del tal Kevin McCarthy, elegido al fin líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja de EE UU, pero con el programa que le ha impuesto el grupo afín a Donald Trump. Y no es descartable que veamos a Luis Gestoso apatrullando la ciudad. Todo es posible si en las elecciones del próximo mayo solo comparece la derecha. Pero al menos (quien no se consuela será porque no quiere) no habrá impostores en las instituciones. Vendrán más años malos, pero lo importante es que podamos ver, al menos, por un ojo.