Algo no funciona bien

Regalos. ¿Qué les han traído los Reyes? Espero que hayan sido tan generosos como lo han sido conmigo. Me han traído un equipo de sonido para acoplarlo a la tele y no se pueden ustedes imaginar cómo funciona eso. Ahora puedo escuchar música a la vez que veo las imágenes en televisión con una calidad excepcional. Y también me han traído la posibilidad de estar con mi gente, que, con lo del covid, me he pasado toda la Navidad sin poder verlos de cerca.

Una receta. ¿Cocinan ustedes algún plato especial todas las Navidades? Yo sí. Y los míos no entenderían que llegaran estos días y no preparase ‘carne blanca’. Se trata de una receta muy sencilla, pero de buenos resultados. Se puede hacer con cualquier tipo de carne: solomillo de cerdo, pechuga de pollo, o incluso solomillo de ternera, si son ustedes gente de posibles económicos. La carne se corta muy fina en pequeños filetes y se hace a la plancha vuelta y vuelta, y se aparta. Se pica mucho una cebolla y se fríe con poco aceite. Después se echan unos champiñones y se revuelven y fríen también. Cuando están hechos se añade un poco de vino blanco y se deja evaporar. Se añade nata y queso en lonchas y se deja hervir un rato. Salpimentar. Cuando la salsa blanca está cocinada (se prueba y si está buena es que ya está hecha) se añade la carne y cuando empieza a hervir, se retira del fuego. Y ya está. Tiene buen corazón. Una mujer a varias otras, en una terraza, tomando cerveza y tapas: «Oye, ¡que la Tamara le ha perdonao al novio los cuernos que le puso!’». Huellas. Como ya he comentado alguna vez aquí, soy comprador habitual de ‘libros de viejo’ en el mercadillo. Esos libros tienen sus historias y a veces te preguntas quién lo compraría o por cuántas manos habrá pasado. Hay ocasiones en que te dan pistas, algunas entrañables, como las últimas huellas que me he encontrado yo. Uno de ellos llevaba como marcador de páginas un billete de tren de Murcia a Cartagena del año 1991, y otro el cheque regalo de la compra del libro, en 2007. Además de imaginar la trama de la novela, podía ver a una persona leyendo junto a la ventanilla del tren, alzando la mirada del libro y viendo el campo de Cartagena. O un regalo de un joven a una chica a la que no conoce mucho, de ahí el cheque regalo. Trasvase sí. Los agricultores han convocado un paro el miércoles como protesta por lo que está ocurriendo con el agua para riego del Trasvase y el precio del agua desalada. Parece que el Ministerio de Transición Ecológica quisiera cambiar el modelo económico del sureste por narices. Y encima en año electoral. Entre dejar colgados a los regantes de esta zona o aceptar los planteamientos de los castellano - manchegos, la cosa no tiene dudas para ellos. Y el delegado del Gobierno callado. Diferencias. He visto la comparativa del PIB de las regiones españolas. Se dan unas diferencias tan tremendas que parece que estuviéramos hablando de países distintos. Un ejemplo: PIB del País Vasco en 2021: 32.921 euros. PIB de Murcia este mismo año: 22.830. Ya sé que hay zonas ricas y zonas menos ricas en un territorio, pero algo no funciona bien cuando se dan cifras y niveles de vida tan distintos. Óbito. Ha fallecido el arquitecto Fernando Hurtado Urrutia, una excelente persona de cuya amistad disfruté. Fue mi vecino en Murcia y pasamos muchos ratos buenos. Éramos matrimonios que viajábamos juntos, que nos reuníamos a cenar. Veíamos crecer a nuestros hijos y a menudo uno podía echar una mano al otro. Era educado, correcto, un marido pendiente de su esposa e hijos, y un buen amigo. Descanse en paz. El día 6 fue el cumpleaños de Juan Carlos I. Qué casualidad, ¿verdad? Nacer el día de Reyes y llegar a ser rey. Por cierto, se dice por ahí que se está haciendo un casoplón enorme en Abu Dabi. ¿Con qué pasta?, se pregunta alguna gente. ¿Es que todavía tiene algún apartijo por ahí del que nadie sabe nada? Yo que me creía que con los 65 millones que le había dado a Corina se había quedado sin un duro.