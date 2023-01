Viejos regalos de Reyes

Creo que no voy a desilusionar a nadie que lea este artículo si les digo que los Reyes Magos son los padres. Yo lo sospeché enseguida, cuando era muy pequeño. En mi casa, luego lo supe, la costumbre de la noche de Reyes era que mi madre dejara en el comedor los paquetes con los regalos que había comprado para los hijos (fuimos cuatro, dos chicos y dos chicas) y era mi padre, cuando llegaba del trabajo, -acababa muy tarde, sobre las 12 de la noche – el que distribuía los regalos sobre la mesa, añadiendo a lo comprado por mi madre unas monedas, unas pesetas, pocas, para cada uno de nosotros.

El mosqueo que yo tuve desde muy pronto con los Reyes era que no llegaba a comprender por qué me traían, por ejemplo, unas camisetas interiores, unos calzoncillos o algunos pares de calcetines. Yo sabía que me hacían falta esas prendas de vestir porque quizás las que tenía necesitaban ser recambiadas, pero no comprendía cómo se habían enterado los Reyes de esa necesidad cuando lo que yo había pedido era un balón de reglamento. Bien es verdad que también me traían una pelota de goma, pero de ‘reglamento’, nada. Aunque no crean ustedes que solo nos traían esas cosas de necesidad, sino que también había regalos, además de la pelota, (cualquier cosa para jugar al fútbol se agradecía mucho, porque, en aquellos tiempos, en la calle donde yo vivía, los críos a menudo jugábamos con una pelota hecha con trozos de trapos viejos atados con una cuerda para darles forma esférica) y esos regalos podían ser, por ejemplo, para mí, que desde muy pequeño siempre me gustó dibujar, una caja de lápices de colores Alpino y un bloc. Que fuese de esta marca era muy importante porque había de otras, pero con esos, que eran de una calidad ínfima, corrías el peligro que ya el primer día las puntas comenzaran a quebrarse y tú tuvieras que darle marcha al sacapuntas, que también quebraba las minas de color, y, en cuanto te descuidabas, se te había quedado el lápiz de dos centímetros de largo y apenas podías abarcarlo con las yemas de los dedos.

Por supuesto que a las chicas les traían juguetes de chica y a nosotros juguetes de chico. A mi hermano le pusieron un año un caballo de cartón bastante grande, con una peana de madera y cuatro ruedas metálicas. En cuanto lo vio, se sentó encima para montarlo y de inmediato se le quebraron las cuatro patas al puto caballo. Lloró mucho la criatura, que no tendría más de cuatro o cinco años, pero es que los juguetes de la época tenían poca consistencia.

Como ustedes habrán podido imaginar al leer esto, mi familia era de gente sencilla, no de pobres como ratas, pero sí de gente sencilla. Yo tenía un amigo, de nombre Antonio, que pertenecía a una clase más acomodada y con el que jugaba a menudo. Un año, cuando yo tendría unos 6 o 7, los Reyes me dejaron en casa de mi amigo un abrigo –era marrón, me acuerdo muy bien –. Cuando llegué a recogerlo, los mayores de su familia sacaron el abrigo y me lo pusieron. Me sentaba muy bien y abrigaba mucho, así que me puse muy contento. Al poco me acordé que Antonio tenía uno del mismo color, pero me di cuenta de que el suyo llevaba el bolsillo superior en el lado izquierdo mientras que el mío lo llevaba en el derecho. Me fui a mi casa muy contento y abrigado, y, cuando lo vieron mi madre y unas vecinas, empezaron a comentar que lo que había hecho la familia de Antonio era ‘volver’ el abrigo suyo del revés (eso lo hacía una modista o un sastre) y regalármelo a mí. Escuché algún comentario de este tipo: «Con el dinero que tienen y no han podido comprarle un abrigo nuevo al Quique, (‘el Quique’ era yo) han tenido que volverle el viejo», y la verdad que mi madre no me puso el abrigo casi nunca. Yo creo que ella le tomó manía al abrigo y a la familia de mi amigo Antonio.

Aunque ustedes no lo crean, contar estas cosas desahoga, y, sobre todo, sirven para no olvidar lo que fueron aquellos tiempos del franquismo en el que todo estaba como debía estar, cada uno en su sitio, cada uno con los regalos de Reyes que le correspondían, el noventa por ciento de la población, como los míos, cuando yo era pequeño.