El vicio de cantar

Tú cantarás siempre, Joan Manuel Serrat, como el canario canta, como Pau Casal sigue tocando y dirigiendo aquel Himno a la alegría, así al mismo tiempo que comenzaba nuestra guerra incivil, aquella organizada por los generales traidores a la República; como Falla sigue componiendo; como Hernández, el de Orihuela, para un 5 de enero trajo la luna a su hijo de cinco dientes nacidos, en recuerdo del pan y cebolla que le reclamaba su mujer, la madre de aquel niño que pedía comida.

Y tú, nuestro Serrat de la juventud y la garantía de la vida en libertad, seguías pidiendo para la libertad, luchando para la libertad, perviviendo para la libertad. ¿Quién no sabrá eso cuando nosotros nos hayamos ido de esta torre de caramelo de menta?

¿Ido? ¿Adónde vamos a ir sin Serrat, sin Rafael Alberti, sin Neruda? ¿Dónde iremos sin voz, sin música, sin la canción, sin Vallejo, sin Larrea, sin la poesía de Machado, don Antonio?, ¿dónde podríamos ir? ¿adónde vamos a ir sin Serrat, sin su voz, sin su canción, sin la poesía, sin la música, como un juego de amor por el pianista y compositor, su amigo Miralles?

Siempre cantarás, cantarás; siempre, Serrat. Para los niños en un colegio, en tu colegio y el nuestro, para aquella novia morena de aquel patio de adoquines, para aquella libertad de niños, Serrat. Por eso siempre nos cantarás, no es posible el silencio de tu nombre. Hoy por mí, y mañana por ti. Será así: nos cantaremos, te cantaremos, siempre serás Serrat el de nuestro Mediterráneo lleno de piratas de palo, de colores azules infinitos, de suave clima y olas rodando en nuestros brazos húmedos y frágiles. Y siempre por aquella libertad, siempre así, nuestro querido siempre cantautor Joan Manuel Serrat, voz y clima, humedad invertebrada, suelo y magia de una voz inconfundible y tan nuestra.

Nos cantaremos, te cantaremos, siempre Serrat, el canto por vosotros, por nosotros, por ti, por mí. Y es que las calles de Pueblo Seco fueron tus calles, y las nuestras eran también, como tu padre era lampista y tu madre ya en canas y tu hermano que un día se fue. Y tú, Joan Manuel, qué hiciste tú sino cantar tu vida, nuestra vida. Labradores, lavanderas, y tú el cantautor peregrino, el cantor de las aguas y las tierras.

Alma cantora que cantas el rocío de la mañana y por la tarde a los mosquitos solares y por la noche el sueño bendito, el ensueño fugaz. Benditos tus cantares son, Joan Manuel Serrat, lo son. Por la mañana, a Hernández; por la tarde, a Machado; y por la tarde picante no quieres ser labrador. Sueños son.

¿Y qué serás tú, Serrat, cuando no seamos todos? ¿qué querrás sino la misma canción del amor y el desamor bajo la lluvia o el sol? Qué tendré yo sin ti, me dijo una muchachita que no eres tú sino yo. Canta, Serrat, canta, aunque cantar ya no cantes tú. Ni cante yo, ni te oiga yo. No dejarás de cantar, ni tu ni yo. Qué cantarás sin cantar en el oído de dos, el que has sido tú y el que ahora seré yo. Tú, yo, yo, tú… Cantemos a todas horas, y no me digas que no, cántame ahora siempre lo que ayer me conmovió, que nunca te dejarás de cantar esa canción, del Mediterráneo si, del Mediterráneo yo. Del Mediterráneo sí, del Mediterráneo son.

Canta y no calles tú, Serrat que siempre cantó. Canta, Serrat, canta todo, canta capricho y amor, caprichoso es el azar, capricho es el amor. Estaba donde tenía que estar, y pasé yo. Eras tú, que no era yo, ¿o sí era yo? Y se vieron entre la gente, anunciando chaparrón; pero, de pronto, alguien dijo que iba a salir el sol.

Tanto tiempo esperándonos… Tanto tiempo esperando, entre una música mágica y única. Caprichoso el azar, tú nos viniste a buscar. Era esa nuestra única canción, porque cantes o no, siempre será un día para aquella razón de la sinrazón, porque depende de ti. Cantar, cantar, como si fuese fiesta de guardar. Siempre cantarás, Serrat. Lo ha dicho Montero, lo ha dicho Albalate, lo ha cantado contigo nuestro amigo Galiana, el murciano del alma.

Siempre serás música, siempre El Poblet, siempre Murcia, o en la Plaza de España de Lorca (que tanto te gustaba), los tuyos y los nuestros, el norte y el sur, los que te han oído te conocen, los que te sienten, los que respiran tus canciones desde la tierra al mar. Siempre canta, siempre, Serrat. No dejes de cantar, que nosotros te oiremos más allá, más allá, más allá…. Porque si dejas de cantar, quedaremos sin rio, sin agua, sin árbol sin bosque, sin aire. Pájaros sin aire. Y No hay nada más triste que un pájaro herido en la tierra de Algeciras a Estambul. El mirlo empieza a temblar, caminos sobre la mar. No hay camino, sino estelas en la mar. Golpe a golpe, a galopar, verso a verso, a tu cantar, peregrino cantautor, tú no dejes de cantar, y comparte al pajarillo tu migajita de pan.

A cantar, Serrat, que en la plaza de Lorca, que tanto te gustaba, te esperan ya.