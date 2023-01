Las decisiones políticas y el conocimiento

Cómo toman las decisiones nuestros políticos? ¿Dónde están los llamados ‘círculos’ y dónde y cuándo las consultas a las bases de militantes de sus partidos? ¿Dónde están los que saben de las cosas?

Bajo ningún concepto los gobernantes políticos debieran de tomar decisiones llevadas por los sentimientos y los intereses políticos, lo que puede conducir a no contar con todos los datos, factores, consideraciones y análisis necesarios para tratar de ser justos, de no equivocarse, o al menos, aunque sea sin quererlo, hacerlo livianamente, pero nunca de aquella manera en que a sabiendas se pueda perpetrar una decisión en contra de una considerable o gran mayoría de la población.

Es el conocimiento, los datos, el análisis visto desde una óptica y otra más, lo que lleva a tomar decisiones motivadas para el bien de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

En el caso que nos ocupa estos días de una manera muy preocupante, como es el Trasvase Tajo-Segura, se está cometiendo un gravísimo error al tratar de disminuir un 50% sus volúmenes trasvasables en pro del sentimiento absoluto de conseguir a toda costa un supuesto caudal ecológico en el río Tajo, lo cual aplicando la razón se puede conseguir mucho mejor si se depuraran totalmente las aguas residuales de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Toledo. La razón está también del lado del Sureste español si se tiene en cuenta la riqueza que el Trasvase ha creado y que se crea todos los años en la agricultura, la industria, los servicios, los transportes y todos los demás beneficios que se obtienen de la mejor agricultura del mundo, que es la que tenemos en estas tierras. A cambio, gran parte del agua que no viniera por las medidas previstas actualmente irían hacia Portugal y el océano Atlántico. Además, las aguas desaladas, que no consiguen remineralizarlas bien en las desaladoras, son solo un complemento para mezclar con las otras en su debida proporción, precisamente para equilibrar aquéllas. Si no fuera así, se dañarían irremediablemente las instalaciones metálicas y las tierras de labranza.

Esta decisión anterior tiene todo que ver con la decisión de los mismos autores por intentar resolver el problema del Mar Menor recortando las áreas cultivadas y no por la disminución del nivel freático del acuífero, que resulta ser la principal palanca que podemos tener para eliminar en un brevísimo plazo la contaminación actual de la laguna. De nuevo la confrontación entre la decisión de ver que el agua de cada cuenca hidrográfica se quede en su cuenca eliminando los trasvases, ante el sentido común de que de donde sobre agua en España pueda ser trasladada, tanto en cuanto no se necesite en el origen, a los lugares donde no existe suficiente. Y para ello, ya les viene bien que el Mar Menor siga teniendo problemas, a los que dan soluciones a muy largo plazo, porque su objetivo real es que aquella parte de la población que no tiene por qué conocer cómo se puede resolver el problema se canse ya de tantos episodios de contaminación y exijan la eliminación del trasvase colocándose al lado de los autores de esta estrategia.

Otro caso parecido se está produciendo por las medidas, a corto plazo, a adoptar como lucha ante el cambio climático en relación a los vehículos. La ilusión de ver a las ciudades solo con vehículos eléctricos en el plazo más corto posible está llevando a estas decisiones al fracaso absoluto como se está demostrando continuamente. No hay redes eléctricas. La energía es muy cara. No hay cargadores. No existen suficientes elementos químicos para construirlos. Los coches son carísimos. Además, después de una terrible pandemia, una enorme crisis económica, una alta inflación, más una guerra sin visos de acabar, ¿cómo se atreven los políticos a prohibir la circulación de los vehículos a millones de profesionales que los necesitan para vivir? Evidentemente, si hubieran utilizado la razón, esto no podría pasar. Primero, habrían asegurado la producción de las energías renovables, la constitución del hidrógeno como una alternativa, las redes eléctricas suficientes en las calles y en los edificios, la subvención a la compra de coches y hubieran dado un plazo suficiente para poder llegar a cumplir con todo ello.

Se podrían poner muchos más ejemplos de cómo se están tomando decisiones y haciendo leyes solo por la conveniencia de quedar alegremente emocionados de lo que han hecho, pero sin tener en cuenta los análisis de los datos reales y el conocimiento de los que saben, de lo que usan los análisis sociales y económicos. La consecuencia es que los problemas que crean los sufre la población.