Siempre me ha fascinado la magia. Sobre todo, cuando hacen desparecer a la vista de todo el mundo una cosa o a una persona. Ya se que se tratará de trampillas subterráneas o cables verticales, pero me sigue encantando. Y entonces sueño con hacer lo mismo con aquellas personas que te dan por saco en la vida de forma personal o colectiva. Por eso hoy, día del oro, incienso y mirra, quiero hacer magia con todas aquellas personas y, sobre todo, con todas aquellas cosas que me perturban. Año nuevo, desapariciones a mansalva.

Por supuesto, no voy a citar el nombre de las personas a las que las haría desparecer coyunturalmente, o mejor dicho sus conductas contrarias a la ley, el orden y la moral, como diría el legislador civil. Me referiré, por tanto, solo a las conductas o cosas que haría desaparecer en este nuevo año 2023, aprovechando que desde Oriente (no la Plaza) nos traen magia. No diré que haría desparecer lo que un avispado dijo en cierta ocasión, que lo que más le preocupaba de esta Murcia era que las bicicletas fueran por encima de las aceras. Hoy lo extendería seguro también a los patinetes. No, hay cosas más importantes que sin orden ni concierto me dispongo a narrar.

La primera, desde luego, sería el horror de una guerra que era inconcebible en el siglo XXI y que sin embargo ahí está durando demasiado con muertes, asesinatos, torturas y ruina personal y económica, tanto a nivel individual como de nación, en la ya hermana de todos los países que no permitirían un ataque a su integridad territorial, como Ucrania.

La segunda conducta que haría desaparecer para este año nuevo y para siempre es la que lleva a ciertos animales, y no de compañía, a considerar que una persona es suya y por tanto la matan o le pegan, pues no pueden ni quitársela ni siquiera que ella decida sobre su propia libertad. Solo la educación conseguirá erradicar esta forma de pensar y de actuar criminalmente. Cuando nos daremos cuenta que nada es eterno, nada es propiedad de nadie y por supuesto menos una mujer o un hombre. La impotencia, la soberbia y la ira está detrás de todo ello. Basta ya de matar a personas porque no te quieren. Libertad es la palabra más bonita del diccionario, sin lugar a dudas.

Otra cuestión que ya no solamente haría desaparecer, sino que también la enterraría definitivamente como las dos anteriores, sería la falta de respeto a la democracia y por ende al Estado de Derecho. Igualdad y equilibrio entre los tres poderes del Estado. Europa nos lo está advirtiendo desde hace tiempo, pero no le hacemos caso. Solo si nos quitara las subvenciones veríamos las orejas al lobo. Pero para evitar eso y, por supuesto, el desprestigio de España a nivel europeo, que visto lo que han hecho hasta ahora con Puigdemont poco respeto nos han demostrado, debería evitarse una legislación ‘ad hoc’ e interesadamente, o lo que es lo mismo no hacer un derecho penal de autor sino como toda la vida ha sido, de conductas criminales. Lo cual implicaría también menos decretos leyes y más leyes orgánicas u ordinarias, para que sea el Congreso y el Senado, y no el Ejecutivo el que legisle. Por contra, el poder judicial tampoco debe inmiscuirse en los otros dos poderes. Ni politizar la Justicia, ni judicializar la política. Ya sé que estoy pidiendo demasiado, máxime viendo el espectáculo de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial que va para cinco años y, sobre todo, con la guerra que hemos presenciado para nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, que si conservadores o progresistas. Términos a los que me opongo rotundamente, pues la ley es la misma para todos. No me extraña que después el ciudadano no crea en la Justicia.

Si todas, o alguna de estas peticiones, estos Magos de Oriente (pues está claro que los de Occidente no lo han conseguido) son capaces de concederlas, prometo hacerme monárquico bíblico.