Previo Perdón

«Toda la vida he sido obediente y he obedecido a los hombres. Ya no puedo seguir así». Frase pronunciada por Emmeline Pankhurts (Carey Mulligan) en Las sufragistas, película de Sarah Gavron.

Que nadie intente por un instante confundirnos con la venta de humo adornada en destellos coelhianos y estuco retestinado con aroma a gurú salvador de almas. Créanme si les digo que quien da el tiro de gracia a una mujer, previamente causó más de un desengaño y ha sido exculpado por la condición de la indulgente, que aún no ha entendido que el perdón debe ser dado para el bienestar de uno mismo. La decepción no mata ni enseña, la decepción causa una elevadísima vergüenza ajena incapaz de mostrar si se tiene un mínimo de amor propio, en este caso no vale endeble como sinónimo de desvalida, porque claro está que los inverecundos y caraduras tienen en común el característico don de que su fraude siempre te sorprenda a porta gayola, indefensa. Jamás se montó guardia ante el atacante que juró una tregua, ni ante el que se presentó a la misma vestido únicamente con los harapos que fueron bandera blanca de rendición. Tú jamás atacarías al indefenso o al que pensaste afable y bondadoso, ese en el que no tenía cabida la hostilidad. Qué amarga la realidad cuando se disfraza, se aprende muy tarde a entender que la serpiente siempre agita la punta de su cola como si fuera un sonajero natural cuando quiere atacar...

Y las víctimas, tal vez menesterosas del embriago que provoca desbordar atenciones, tal vez porque no saben más que entregarse con el soporte del alma, no tienen la picardía de entender que ese sonido no es más que un engaño sonoro para perpetrar un injustificado ataque mortal. Entiendo por ataque mortal la falta de educación que últimamente se gastan algunos; a muchos de nuestra generación no les enseñaron que la cortesía debería ser un salvoconducto para andar por la vida.

El lobo siempre será el malo si es Caperucita quien cuenta la historia, pero el cuento en 2022 ha enterrado a 49 mujeres, las invisibles que una vez creyeron que estaban a salvó. Seguramente, más de la mitad en alguna ocasión rogarían a su verdugo para que se quedara a su lado, fatídico error el de esa plegaria.

Si alguien, por el motivo que sea, se quiere ir, ábrele la puerta y ayúdale a salir con premura, pero que se vaya, si quieres reza para que Dios lo guarde, pero que se le olvide dónde. Porque del cobarde lo único que puedes esperar es que un día desaparezca sin explicación ni despedida y no puedes decir que no lo sabías.