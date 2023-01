Diciembre 2022, cronología de un mes negro para las mujeres

Un hombre asesinó de un golpe en la cabeza a su pareja de nombre y apellidos desconocidos en Mazarrón (Murcia) La víctima tenía 56 años. El agresor tenía denuncia previa por violencia de género.

4 del 12 de 2022

Un hombre dejó agonizar durante cinco días a su esposa, enferma de esclerosis múltiple, tras caerse en el piso que compartían en Madrid. La mujer cuyo nombre y apellidos se desconocen tenía 67 años.

10 del 12 de2022

Detenido un varón que convivía con Ángela Cabañero García de 48 años. Su cadáver fue hallado en el interior de una vivienda de Albacete tras extinguirse el incendio que se había declarado durante la madrugada del viernes al sábado del día 10 de diciembre.

17 del 12 de 2022

Julio C. de 47 años asestó tres puñaladas en el pecho a su expareja, Jaqueline Alonzo Najarro de 31 años en Dos Hermanas (Sevilla) Era el padre de sus tres hijos. Sobre él pesaba una orden de alejamiento.

11 del 12 de 2022

Ha sido detenido el marido de Irina Mihadaque de 34 años a quién ella había denunciado dos veces por violencia de género. De origen rumano, desapareció el domingo 11 de diciembre. Cinco días después su cadáver fue encontrado en el trastero de su casa con signos de muerte violenta La mujer tenía cinco hijos menores de entre 12 y 17 años.

19 del 12 de 2022

Antonio Giger Kauufmande, de 83 años se entregó el martes a una patrulla de la Policía Nacional tras confesar el asesinato de su esposa, María del Carmen Rincón Huerta, de 80 años, en Zaragoza.

22 del 12 de 2022

Ha sido detenido un hombre de 40 años en relación con la muerte de Soraya Suárez Martín de 32 años en Avilés (Principado de Asturias) Fue encontrada asesinada con signos de violencia en su vivienda de la Barriada de Los Carriones de Avilés. Tenía dos hijos menores de edad. No constaban denuncias previas.

26 del 12 de 2022

Ha sido detenido un hombre de 69 años como presunto autor de la muerte de su pareja, Carmen, de apellidos no conocidos, de 88 años, en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona).

27 del 12 de2022

Un hombre asesinó a puñaladas a su pareja sentimental, Rebeca Huayta, de 45 años, en el bar que ella regentaba en Bilbao.

28 de 12 de2022

La Policía ha detenido a un hombre de 52 años en relación con la muerte de su expareja Elena, de apellidos no conocidos, de 34 años de edad. La víctima, embarazada de 9 meses, ha muerto tras recibir varias puñaladas con arma blanca. A pesar de haberle practicado una cesárea de urgencia el bebé también ha fallecido. El presunto autor de los hechos ya contaba con un caso previo de violencia de género ocurrido en Móstoles (Madrid) en el año 2009 que ya estaba inactivo. La víctima tenía dos hijos de 13 y 14 años en común con el presunto agresor y esperaba uno de su actual pareja.

29 del 12 de 2022

Se investiga a la pareja de una joven de 22 años que ha fallecido tras caerse al vacío desde un sexto piso en Benidorm. El hombre que ha llamado a la Policía ha declarado que ha sido un accidente al pasar de la ventana de una habitación al balcón de la vivienda. La Policía, que había acudido 45 minutos antes al mismo domicilio por el aviso de unos vecinos denunciando una discusión, ha detenido al joven como presunto autor de un delito de homicidio.

2022 ha terminado con 49 mujeres asesinadas, once de ellas en el mes de diciembre. Además, dos menores han sido también víctimas de la violencia machista, que ha dejado 38 huérfanos y huérfanas. Desde enero de 2003, 1181 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista. La violencia machista no es ningún invento como insiste la ultraderecha. 1181 mujeres asesinadas desde 2003 convierten la violencia machista en un problema de seguridad nacional que exige no solo aumentar los recursos para acabar con ella sino también una profunda transformación social.

¡Seguiremos luchando y alzando nuestras voces hasta que la violencia machista no alcance a ninguna mujer!