Un concurso (de FM) interminable

La Administración debe actuar con eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, dice la Ley 40/2015, que regula el régimen jurídico del Sector Público. Y esta eficacia se apoya en la racionalización y la agilidad de los procedimientos administrativos. A menudo estos principios de actuación son ignorados de manera escandalosa. La Administración, y el Gobierno que la dirige, se comportan con claro menosprecio hacia los ciudadanos o las empresas, perjudicando sus intereses.

Un caso de este reprochable proceder es el concurso de la Comunidad Autónoma para la adjudicación de 51 licencias de radio en frecuencia modulada. Se convocó en 2013 y aún no se ha resuelto. Durante estos años, el proceder de la Consejería de Hacienda (en sus distintas denominaciones) merece el mayor de los reproches por su negligencia, su incapacidad y el perjuicio que está causando al sector audiovisual radiofónico de la región. La Consejería ha recibido también el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Esta es la historia.

Febrero de 2013. La Consejería de Economía y Hacienda publica la convocatoria para adjudicar 51 licencias de radio en frecuencia modulada distribuidas en 29 municipios de la región. Según la Ley General del Audiovisual, para prestar el servicio de comunicación audiovisual radiofónico a través de las ondas es necesario obtener una licencia mediante concurso público. Las Comunidades autónomas están obligadas a convocarlos cuando haya frecuencias de FM sin adjudicar.

Al concurso de las 51 licencias se presentan 79 empresas y se admiten a 72. Los criterios por valorar se agrupan bajo tres grandes epígrafes: presencia previa; técnico, económico y estructural; y de contenidos. Incluyen el proyecto tecnológico de la radio, las infraestructuras de telecomunicaciones que va a utilizar, el modelo organizativo, la experiencia y categorías profesionales de los trabajadores, la parrilla de programación, el tipo de producción de contenidos, el modelo económico, etc. Presentarse al concurso supone para las empresas invertir tiempo y dinero con el fin de que sus ofertas cumplan con lo requerido y tengan posibilidades de éxito.

No hay constancia de que se haya publicado la puntuación obtenida por cada empresa.

La adjudicación de licencias correspondía al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, en el plazo de seis meses a contar desde la convocatoria. Este plazo podía ampliarse, pero tampoco hay constancia de que se hiciera.

Junio de 2019. Seis años y cuatro meses después. Una empresa que no se presentó al concurso, a la vista de que la Consejería no lo resuelve, considera que las frecuencias de radio están libres y pide en diciembre de 2018 que convoque un nuevo concurso público para la adjudicación de esas 51 licencias. Como la Consejería de Economía y Hacienda no contesta (algo frecuente cuando la Administración sabe que no tiene defensa), presenta un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La empresa argumenta que, al no haber recaído resolución en el concurso convocado en 2013 por la Consejería de Economía y Hacienda pese al tiempo transcurrido, debe entenderse resuelto en sentido desestimatorio, quedando con ello las licencias audiovisuales vacantes o disponibles para una nueva convocatoria, como obliga la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Julio de 2020. La Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia, en su Sentencia 303/2020, da la razón a la empresa, anula y deja sin efecto la convocatoria de 2013 y declara la pertinencia de convocar un nuevo concurso para adjudicar las 51 licencias de radio. Además, condena en costas a la entonces Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Octubre de 2020. La Consejería de Presidencia y Hacienda acuerda ejecutar la sentencia, convocar un nuevo concurso y devolver la documentación a las 72 empresas admitidas en 2013, sin indemnizarlas por los perjuicios que les ha causado por su negligente comportamiento, que ha frustrado su expectativa de negocio, y sin resarcirles los gastos en que han incurrido para elaborar la documentación requerida. Para más escarnio, la Administración no les envía la documentación, sino que las empresas tienen que ir a recogerla.

Mayo de 2021. Ocho meses de que acordara cumplir la sentencia del TSJ, la ahora Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital publica las bases y convoca de nuevo el concurso público para adjudicar las 51 licencias de radio en frecuencia modulada en los mismos 29 municipios que en 2013. Estas bases tienen numerosos ‘errores’ y en junio la Consejería las publica íntegramente ya corregidas.

Al nuevo concurso se han presentado 50 empresas, de las que se ha admitido a 46. Como en 2013, corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, resolver y otorgar las licencias en el plazo máximo de seis meses, a contar desde su convocatoria (junio de 2021). Este plazo puede ser ampliado, aunque no hay constancia de que se haya hecho.

Diciembre de 2022. Un año y seis meses después, el concurso todavía no se ha adjudicado. Los interesados en seguir esta apasionante historia pueden consultar la web de la Comunidad Autónoma https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3545&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288.

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, para ejercer sus competencias en comunicación audiovisual, carece de personal especializado en esta materia.