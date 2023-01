Rock n Roll cañí

Lo peor ya ha pasado. Adiós a esos días de nostalgia y de algo de tristeza. Adiós a los miles de mensajes no deseados o spam para felicitar la Navidad y el año nuevo: 2023, ya. Adiós al picoteo por ansiedad cuando das una vuelta por la cocina sin saber muy bien porqué. Adiós a la angustia que me provocan estos días y el llanto incontrolado que viene y va. Por fin todo esto se acabó: el paripé de sonrisas forzadas al encontrarte con los miembros de tu familia que no soportas, los temas incómodos: ¿tienes novio? Ah, sí. A ver si te casas… que se te pasa el arroz. Hay cuñados brillantes. Son todólogos. Saben de todo.

Hola a los anuncios de los coleccionables. A los propósitos de año que cumpliremos durante el mes de enero. Y después no quedará ni rastro de las buenas intenciones: de querer reforzar los idiomas, apuntaros a un gimnasio o dejar de fumar. Yo por mi parte no me escondo si les confieso que este año me he propuesto salir a correr. Me he comprado el outfit perfecto (todo reflectante y con colores chillones). Y ya he salido a probarme y comprobar que no hecho el higadillo tras llevar años sin entrenar y una tonelada de cordiales de Bonache en mi estómago. Soy adicta.

Muchos de ustedes que estén leyendo esto y por casualidad estén bebiendo es posible que se hayan atragantado. Lo sé. Y quiero puntualizar que bajo ningún concepto me convertiré en runner. Simplemente, la edad no perdona y creo que ya es hora de darle a mi cuerpo un poco de cariño, para no oxidarme. Y que este entrenamiento me sirva para aguantar más en la temporada de festivales, no crean que voy a preparar maratones. Solo quiero subir el Kobetamendi con dignidad. Y aguantar hasta que amanezca.

La jodida salud, lo más importante y a la vez a la que no prestamos mucha atención. Pensamos que todo está bien, y de repente recibes un diagnóstico que te cambia la vida. O encadenas una racha de varios achaques, te hundes. Y cuando vienes a darte cuenta, ya no hay manera de salir del pozo. Ya entras en un bucle del que parece imposible salir. La jodida salud, esa que este año que acabamos de despedir no ha dejado de darle malas noticias a personas a las que quiero y por las que me siento realmente impotente, maldita sea. Sólo espero que 2023 sea un año repleto de vida, el de las buenas noticias, de los tratamientos que funcionen, de las sonrisas, las cervezas compartidas y los bailes junto a mis amigas que luchan por su salud mental y contra un cáncer de mama.

Hasta hace poco tiempo no me había parado a pensar en lo frágiles que somos. Cómo la vida cambia en un segundo. Piensen en ello antes de seguir leyendo. Cómo no nos damos cuenta cuando todo va bien y se nos hace un mundo cualquier chorrada. Ojalá seamos capaces de valorar la vida que tenemos, vivir el hoy y dejarnos el mañana. Quizás les parezca demasiado intensa para empezar el año, pero después vendrá el ruido, la rutina, la vida rápida... Y se nos olvida. Así que no encuentro mejor forma de arrancar el año que siendo consciente del privilegio que tenemos cada día.

Por mi parte, para este año que acabamos de arrancar solo les deseo salud. Con ella podrán con todo lo que venga, y espero que vengan muchas cosas y que sean buenas. Pero no nos engañemos, lo que viene es más crispación política, que irá en aumento conforme se acerquen las citas electorales. El populismo y su ruido insoportable seguirán llenando todo de porquería, que distraerá la atención a lo verdaderamente importante, las medidas que mejoran la vida de la gente. ¿Están preparados para una campaña electoral eterna? ¿Sobreviviremos a lo que viene? Armémonos de paciencia y que empiece el rock n roll cañí.