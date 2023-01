De humedades y dosis de refuerzo

Buen año. Impresiona un poco escribir esto en un año y que ustedes lo lean en el siguiente. La verdad es que qué le importa a este planeta donde vivimos, y al universo completo, que nosotros le hayamos puesto número al tiempo. Si la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de eso que hemos venido en llamar ‘años’, ¿qué significa lo de estar en lo que llamamos el 2023? En fin, mis mejores deseos, amigos.

Se habla inglés. Una señora, de unos cincuenta años, vestida con una bata de estar por casa y un delantal, está hablando por teléfono mientras friega el portal de su casa, en una calle de Murcia ciudad, cuando yo paso por su lado y la escucho decir: «Vale, cariño, quedamos en eso. Adiós. I love you».

Ruptura. Me entero por la prensa especializada que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han roto su relación sentimental, parece ser que por aburrimiento. En uno de los muchos comentarios a esta noticia, leo en una columna de opinión que ‘él vive de la Literatura, pero que ella vive del cuento’. Me parece muy duramente tratada, la mujer. Lo cierto es que parecía una pareja rara, aunque, si lo piensan, siempre sus parejas han parecido no ‘casar’ bien con ella. El cantante, el ministro, el marqués… Pero, ahí la tienen, hecha un brazo de mar y esperando al siguiente. Como debe ser.

Horror. Qué espanto lo de los asesinatos de mujeres por sus parejas. Ha sido un mes nefasto. Algo se está haciendo mal cuando mujeres que han denunciado a sus agresores mueren a sus manos. Más medidas, ¡ya!

Cabezas perdidas. Un hombre mayor a mí, en el supermercado: «Oye, ¿sabes dónde están las latas de anchoas?» «En la zona de frigorífico, por allí», le respondo. «Claro, joder, si es que las anchoas son de frigo y yo las estoy buscando en las latas de conserva, con el atún y eso. Estoy perdiendo la cabeza», y sonríe. «Pues anda que yo», le digo, para consolarlo.

Enhorabuena. Al pintor Pedro Cano le han dado uno de las medallas de las Bellas Artes de este año. Me alegro mucho, porque es un amigo y porque se lo merece. Su entrega a la pintura ha sido total, y a su pueblo, Blanca, que es conocido en muchos lugares porque él se ha encargado de que así sea. Enhorabuena, Pedro.

Series Estaba pensando en escribir aquí las series y las películas de este año que más me han gustado, pero no puedo porque la mitad ya las he olvidado. De las últimas que he visto, indudablemente The White Lotus me ha parecido muy entretenida. Hay otra que se llama Parlement, que es europea, y que va de la vida diaria en el Parlamento Europeo, en plan sátira y cahondeo, pero diciendo verdades como puños, es divertida. Si me animo, voy a volver a la precuela de Juego de Tronos porque la vi por entregas y las prefiero siempre continuadas, al ritmo que yo me pongo. Y la última temporada de The Crown me ha parecido impresionante en la ambientación, pero muy floja de guión, y no me han gustado las actrices que hacían de Diana de Gales ni de reina Isabel.



El tiempo. Lo que está pasando este año con el tiempo atmosférico es totalmente increíble. No solo aquí, que estamos teniendo un mes de diciembre materialmente primaveral a partir del mediodía, sino en países como Inglaterra, donde nunca antes habían tenido temperaturas similares en este mes del año. Recuerdo una Navidad que estuve en Londres unos días y no he pasado más frío en toda mi vida, allí, con la humedad del Támesis y la niebla. Sin embargo, estos días han tenido sol y buenas temperaturas, y en las playas de más al sur, como Brighton, la gente está tomando el sol como si aquello fuera Benidorm. Además, esta ciudad está a una hora de Londres, o sea que se puede ir y venir en el día y hacer una excursión.

Malucho. He pasado la covid estos días. Lo he llevado bien. Unas cuantas toses y unas horas con algo de fiebre. Está claro que las vacunas funcionan, y ya me puse la cuarta dosis. La mujer propia también lo ha tenido, sin grandes problemas ninguno de los dos. La mala jugada es que, como es natural, no hemos podido confraternizar con personas humanas durante todas las fiestas, pero ya tendremos ocasiones mil de comer pavo hasta que se nos caigan las lágrimas. Por cierto, si no lo han hecho, pónganse la dosis de refuerzo. Puede ser la diferencia entre pasarlo en su casa o en un hospital. Y, al final, ya lo verán, todos vamos a sufrirlo.