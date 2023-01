¿El AVE? ¿Qué AVE? ¡Ah, el ave!

Los otros días, como se dice en Murcia, vinieron nuestras insignes autoridades centrales a celebrar a Murcia que la ciudad de Alicante tiene ya dos nuevos horarios de Ave desde su flamante estación. No sé por qué celebraban eso aquí. En Murcia dejan dos horarios de semiAVE o ‘ave’ simplemente, sin mayúsculas, que nos obliga a tragar geografía alicantina y altomanchega, en nuestro peregrinar a la capital de Reino. El reino, con minúsculas, somos nosotros: por eso nos dan ave, con minúsculas también. Hubo un tiempo en que el Reino de Murcia abarcaba, que no poseía, todas esas tierras alicantinas, y toda la sierra mal llamada de Albacete. Reino jibarizado, y AVE jibarizado hasta dejarlo en ave.

Dos trenes directos a Madrid, tragando alicantinidades y conquesidades, que te dejan en Madrid cuando están acabando de poner las calles. Y aún no se han secado. ¿En qué hotel te metes? con la mitad de camas con gente durmiendo, y la otra mitad, sin hacer. No hay cosa más triste que una cama sin hacer. Y si es de hotel, más triste todavía. Ese ‘ave’ está pensado para que te vuelvas por la tarde, chupando cafetería madrileña hasta que, como dije, acaben de poner las rúas y plazas. Cuando saliste de Murcia, ni habían llegado las brigadas de operarios que ponen las dichosas calles. Es un tren fantasma de gente dormida en un no tiempo, aunque aparente ser gente despierta. Un ave, ya se dijo.

Y si te vas a una hora decente, luego de haber desayunado en tu casa, ya sabes: lección de Geografía de la Valencia Sur, también llamada Alacant por los cursis, y Alicante por los autóctonos. Y a tragar valensiá por los altoparlantes. Pido panocho del peor, desde Beniel. O acentazo murciano por lo menos. Son cosas de territorios colonizados; esta cosa que digo del ave para Murcia. Somos una colonia de excastellanos, y de otras nacionitas hispanas. Y, claro, carecer del vicio de pedir y protestar, que no es una virtud, tiene estas consecuencias. También el haber estado cuatro años, sin la cosa del ave, por causa de la cruzada contra la derecha, aunque se dijera que era por recibirlo soterrado; tiene guasa.

Pero no quiero parecer victimista tipo nacionalismo irredentito. No sé lo que quiero parecer, pero sí deseo dejar bastante claro que el ave a Madrid tarda lo mismo que el talgo de Franco, cuando iba por los túneles de Calasparra y por los predios de Chinchilla, dejando prioridad de paso a todos los cercanías de las madrileñerías habidos y por haber. Aún llegué yo a montar en tren de pasillo y carbonilla, amén de personal con la cesta de mimbre con viandas diversas, que tardaba lo mismo que este ave alicantero que nos trae la prosperidad hodierna. Ay.