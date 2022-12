Como aquel que dice, este año, 2022, se ha quedado en nada. Es curiosa la tremenda diferencia de percepción que nos produce el paso del tiempo a los que ya vamos siendo mayores comparándola con la que sentíamos cuando éramos más jóvenes. Entonces parecía que nunca iban a llegar las vacaciones, que un día tenía muchas horas que vivir, con tantas y tantas cuestiones que atender habitualmente, más lo que surgiera, lo imprevisto.

Y para todo estábamos dispuestos. Yo mismo, que he desarrollado varias actividades a diario (enseñar, pintar, escribir...) era capaz de, acabado un día cualquiera de trabajo bastante agotador, todavía llamar a un par de amigos y decirles que me apetecía cocinar, así que los invitaba a cenar en mi casa. Entonces me iba a un supermercado, compraba los ingredientes necesarios y les preparaba una cena, que, está mal que yo lo diga, pero solía merecer grandes alabanzas y agradecimientos variados. Esto alargaba la velada, y quizás ocurriera en un martes o un jueves, así que a la mañana siguiente había que levantarse y trabajar. Y es que éramos jóvenes, aunque no jovenzuelos, pues nuestros hijos andaban por allí algunos ya con pelillos en las piernas. Pero el tiempo se estiraba en nuestras vidas.

Ahora, de mayor, la actividad es menor, y, sin embargo, el tiempo vuela, casi que se nos escapa de las manos. Seguimos, sigo, haciendo cosas porque queremos mantenernos activos, pero la forma de actuar es muy distinta. Los días, las semanas y los meses se quedan atrás con una rapidez inusitada por más llenos que los tengas. Yo mismo sigo teniendo obligaciones que cumplir, compromisos que atender. Dedico varias horas diarias a leer, por la mañana periódicos, por la tarde y la noche libros. Voy regularmente a mi estudio y pinto cuadros, eso sí, mucho más despacio que antes, con muchas más dudas antes de terminar una obra. Atiendo obligaciones caseras (sigo cocinando, etcétera, etcétera), pero siento que los días pasan muy rápidos. Y los años, como este 2022 que estamos acabando que se ha ido en un suspiro.

¿Y cómo sentimos este tiempo los que habitamos nuestra Región en el último día del año? Pues depende de quiénes seamos y cómo nos haya ido la cosa de la vida, en general, y en los últimos tiempos, en particular. Muchos pasaremos esta noche felices y contentos, con algún manjar en la mesa de la cena y con el afecto de los nuestros, en directo o en la distancia. Somos los españoles en general, y los murcianos en particular, muy aficionados a tirar la casa por la ventana en fechas señaladas, aunque luego venga la cuesta de enero, la de febrero... Curiosamente, los tardeos han irrumpido en nuestras vidas y ahora hay personal que todavía sale en Nochevieja, pero muchos se quedan en casa: unos, porque las fiestas en discotecas cuestan una pasta, y otros porque el tardeo y las copas han acabado con ellos y apenas han llegado conscientes a la hora de las uvas.

Para los más jóvenes estos también son tiempos de casas rurales, una novedad que nosotros no vivimos y que ha resultado un gran invento. Chicos y chicas han encontrado una forma de divertirse, de cenar, bailar, etcétera, y de no gastar un dinero excesivo, ni tener que conducir coches después de la fiesta. Incluso matrimonios jóvenes con niños han encontrado en estos alquileres para dos o tres días una fórmula de diversión y de celebración, en lugares muy bellos, disfrutando del campo de día, y de una chimenea con fuego por la noche.

Sea como sea que cada uno pase su tiempo, aprovéchenlo, porque la única forma de aceptar esto de los años que van cayendo es echar la vista atrás y pensar que se ha hecho bien, que se ha vivido el tiempo que hemos tenido, y que se va a disfrutar con intensidad el que venga. Feliz Año Nuevo.