Jumilla: vino y religión

Lujo y asombro. Y ambos, para el cerebro y para el corazón. No encuentro mejor manera de resumir en una línea los efectos, en plural, que la exposición Obras de arte de la colección Evelio Miñano Muñoz en torno al vino desde la óptica, mitológica, sagrada y literaria produjo en mí durante mi visita. He dirigido museos estatales desde 1984. Y el Nacional de Arqueología Subacuática durante 28 años: 1993-2001. He visitado dentro y fuera de España bastantes exposiciones y he organizado otras. Pero no recuerdo que ninguna me produjera las sensaciones que esta pequeña muestra en el Museo del Vino de Jumilla, donde estuvo expuesta.

Antes de entrar en la sala, apenas tuve tiempo de pasear con calma por la exposición permanente del museo, pero la ojeada que le eché, lo que vi y leí, me gustó mucho más de lo que esperaba. Un montaje alejado de los tradicionales (por otro lado llenos de encanto) Museos de Artes y Costumbre Populares dispersos por las provincias españolas. Pero los apasionados amigos que me llevaron a Jumilla me arrastraron inclementes a la exposición que comentamos. Se trata de un espacio bastante pequeño. Y quizá ello es lo que forzó al diseñador a imaginar un montaje expositivo tremendamente dramático y tensionado en una vuelta imaginada a la museología del siglo XIX y, aún más allá, a las Salas de las Maravillas, las Wuderkammern, europeas del XVIII. El visitante no debe esperar una colección de modernas vitrinas de seguridad, ni una exposición perimetral adosada a las paredes, ni unos sistemas de luces y focos perfectamente estudiados, ni una visibilidad y perspectiva de cada objeto perfectamente estudiadas… No. Era justamente su aparente y ‘antiguo’ caos expositivo lo que secuestraba al visitante. Eso, y, sobre todo, el tema de la exposición. La cultura del vino nos enseña en toda Europa a distinguir los diversos tipos de uva, los plazos de su elaboración, el tipo de botas y barricas en los que reposa el vino. Los enólogos intentan que captemos los mínimos matices de los olores y sabores. Otras veces nos enseñan sobre las cepas, el tipo del suelo, la manera de recolección de la uva, las lluvias de aquel año. Pero en esta exposición el visitante no halla nada de eso. El título lo dice todo. No se trata con el vino como un producto de la vida cotidiana sino como una creación humana entroncada desde los tiempos de la Antigüedad con la Cultura Superior. Las referencias a la mitología griega, a través de la Teogonía de Hesiodo nos enfrentan al primer peldaño: el vino estaba estrechísimamente vinculado nada menos que a un Dios especifico: Dionisos. También sus efectos negativos, sus excesos. La exposición nos conduce con un recorrido abigarrado y denso por las pinturas que los egipcios dedicaban al vino en sus tumbas; por las disposiciones del Código de Hammurabi; por las crateras griegas, los mosaicos y pinturas romanas, o los yacimientos del término de Jumilla que han proporcionado evidencias de la viticultura desde los iberos y los romanos. Y después de la Antigüedad pagana, el cristianismo. Isaías (63:3) habla por primera vez del lagar del vino sagrado, pero con la habitual dureza del Antiguo Testamento. Será la patrística cristiana, tan refinadísima con frecuencia, la que aporte un concepto de una enorme sublimación religiosa: el Lagar Místico, en el que Cristo pisa la uva en un lagar al tiempo que la sangre que cae de sus múltiples heridas se mezcla con el vino: es el vino de la eucaristía de la ultima cena: «tomad y bebed...». Se convierte así en la sangre de Dios. Entre las varias obras que representan al Lagar Místico destaca la que ocupa casi todo el centro de la sala, de enormes dimensiones y cuya contemplación sobrecoge al visitante no avisado. La exposición no olvida escritos de Berceo, Avicena, Lope, Unamuno, Borges... Hay porcelanas de Meissen, terracotas de temática diversa, grabados de los siglos XVI-XIX… En fin: un universo de arte dedicado a la sublimación de la parte más espiritual del vino. Para la parte no espiritual, está el resto del Museo del Vino de Jumilla, a cuyo director felicito desde aquí. La colección permanente está domiciliada en la Avenida de la Libertad, 13, de Jumilla. Para concertar visitas, llamar al teléfono 649 471 406.