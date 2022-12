¿En quién puede confiar la ciudadanía?

Prefiero los malvados a los imbéciles, porque

aquellos, al menos, dejan algún respiro.

Alexandre Dumas (hijo).

A menudo analfabeto funcional es alguien que sabe leer y escribir, pero al que le cuesta comprender todo lo que se dice o escribe en el mundo en el que vive. Esta definición parece tremendamente alejada de la sociedad española por aquello de que tenemos colegios públicos donde se enseña a las niñas y niños a leer, a escribir, a pensar... Entonces, ¿qué pasa con los adultos? ¿Nos embrutece la edad? ¿O solo el paso del tiempo?

Pasa que la clase política ha perdido el respeto al pueblo. Ese que a través de su voto elige su Gobierno. La soberanía de una sociedad democrática emana de las personas que la componen, y éstas merecen un respeto. Pero ¿qué pasa cuando esto no es así? ¿Cuando la clase política utiliza la mentira como estrategia política? El ‘miente que algo queda’. ¿Son los medios de comunicación responsables de contrastar la noticia o no? o ¿solo están obligados a transcribir lo que les cuentan? Bajo mi punto de vista todos somos responsables por aceptar las mentiras con normalidad, pero hoy, más que nunca, necesitamos de especialistas valientes, capaces hacer periodismo de investigación que desnude la mentira y proponga información veraz.

Iniciamos un año electoral entre mentiras, fango y manipulación. Centrándonos en la Región de Murcia podemos poner por caso el Mar Menor, que entre todos lo mataron y él solo se va muriendo. Una cuestión de dejadez institucional y de desprecio por la riqueza medioambiental que ha derivado en políticas en las que fomentaban la riqueza de unos pocos frente a los beneficios sociales y que, ahora, parece que nadie lo permitió. 28 años ininterrumpidos del mismo Gobierno son suficiente reseña para medir la responsabilidad, por actuación u omisión. O la irrisoria situación de las infraestructuras con un aeropuerto vacío, del que solo importa el nombre, hasta un tren de alta velocidad que, tras años de lucha, llega tarde y mal. Pero lo grave es que los que ahora critican su recorrido son los mismos que acordaron el trayecto. ‘Miente que algo queda’, y nadie cuestiona nada. Bueno, al menos llega soterrado gracias a treinta años de lucha de los y las vecinas de las vías. Por fin la ciudad está unida, como siempre gracias a la sensatez de la ciudadanía, y no a la de la mayoría de los políticos.

Y uno ya está preocupado de si hablan desde la falta de contacto con la realidad, desde la mentira consciente o desde la falta de respeto más absoluta. Que digo yo que de todo habrá, pero, oiga, que un representante público base su postura política en el audio de un colega, que un partido político encabece un conato de rebelión a costa de las luces navideñas de una empresa semipública (por un resultado de un partido de fútbol) o se saquen vídeos de las luces navideñas distorsionados (Gran Vía) y se lancen a nivel nacional es como para hacérselo mirar. Sobre todo, cuando, vistas las costuras, no son capaces de decir aquello de «lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir».

Mientras escribo me viene a la cabeza el sector de la hostelería. Catorce años de demora deberían ser una losa, una pesada piedra sobre la imagen de una Comunidad que se vende como la ‘mejor tierra del mundo’ y que lleva por bandera sus sectores más precarizados. Pues bien, mientras las personas trabajadoras se manifestaban en la puerta de un local de copas la consejera de Empleo se las tomaba dentro. Y no tengo yo claro que esto sea una equivocación, tampoco tengo pruebas de que sea una provocación, pero sí una falta tremenda de sensibilidad y de respeto por las instituciones, que poco a poco se van deteriorando. Que entre salir corriendo a escondidas y salir a dar la cara y saludar a los manifestantes está la línea del respeto por el cargo que ocupa y por la justa reivindicación del colectivo.

Y hablando de instituciones… Menudo viaje ha tenido este país a costa de la renovación del Poder Judicial. Dejen tranquilo al Constitucional y recuerden la división de poderes. Si no lo hacen por ustedes mismas háganlo porque entramos en año electoral y queda fea esta mancha en el historial, y por que esta sociedad española necesita creer por lo menos en la Justicia y esta situación no ha ayudado demasiado. Que el ‘miente que algo queda’ se paga en crispación social, pérdida de libertades individuales y ausencia de confianza en quienes gobiernan, y ésta es una mala forma de construir una sociedad donde las personas podamos vivir sin miedos y con libertad.

Ese es mi deseo para el 2023, que cada persona vuelva a tomar conciencia del espacio que ocupa dentro de la sociedad y se haga cargo de su parcela de responsabilidad. Ni un deber sin derecho, ni un derecho sin deber.