Puedo prometer y prometo

Superado el primer envite navideño y con el comienzo de un nuevo año a las puertas, es el momento, para muchas personas, de elevar a plegaria sus intenciones de enmienda y sus propósitos para este nuevo periodo.

Recuerdo que las tres promesas más extendidas en mi generación para el inicio del año (recurrentes también para el comienzo de temporada tras las vacaciones estivales) eran las de dejar de fumar, aprender inglés y apuntarse a un gimnasio. Evidentemente, también eran las promesas más incumplidas. Con el paso del tiempo, el idioma y el músculo han dejado de ser un objetivo prioritario para los jóvenes que ahora, conviven con ellos de forma natural. Tendrán, por tanto, otros deseos por cumplir, digo yo.

Al parecer, según el artículo de la periodista April Holloway sobre las promesas incumplidas a lo largo de la historia, los babilonios fueron los primeros, hace 4.000 años, en llevar a cabo propósitos de Año Nuevo. Y desde entonces, gente de todo el mundo y de todas las épocas, llevamos incumpliéndolos.

A diferencia de nosotros, incapaces de autocastigarnos por no consumar las intenciones de cambio en nuestras vidas, los babilonios, que se prometían, entre otras cosas, devolver los objetos que habían tomado prestados o pagar sus deudas, estaban convencidos de que perderían el favor de los dioses si no mantenían sus promesas.

Y quizá sea eso lo que nos falte a nosotros, un poco más de temor a los dioses para que el valor de nuestra palabra no se devalúe con tanta rapidez. El personaje de Paul Newman, en su última aparición cinematográfica, Camino a la perdición, decía que «una persona de honor, siempre cumple sus promesas». Alto nos pone el listón.

Sin embargo, las promesas incumplidas no se circunscriben solo al ámbito del comienzo de un nuevo año, sino que nos persiguen a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas promesas habremos hecho a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros jefes, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros hijos… a nosotros mismos y que nunca hemos cumplido?

Puede que, para no cumplir, mejor no prometer. Al menos, eso nos sugiere Mario Benedetti cuando compara las promesas con ataduras horribles de las que tendemos a liberarnos cuando nos sentimos amarrados por ellas. Pero las hacemos, es inevitable. Y las hacemos con el convencimiento inquebrantable de llevarlas a cabo, pero uno no sabe por qué, a veces los derroteros de la vida, a veces simplemente el olvido; la voluntad se diluye. Tal vez Joaquín Sabina lleve razón cuando dice que «las mejores promesas son esas que no hay que cumplir».

En cualquier caso, las expectativas sobre las promesas autoimpuestas no suelen coincidir después con la realidad. Quizás deberíamos dejar de plantearnos propósitos inasumibles de antemano y centrarnos en los que tengan alguna posibilidad de éxito, ¿o realmente alguien piensa, por poner algún ejemplo, que el año que viene va a ser mejor persona, va a ahorrar dinero, va a cuidar el medio ambiente o va a comer solo comida saludable?

En fin, yo por mi parte, y siguiendo rigurosamente la tradición, ya lo tengo todo preparado: las uvas para las campanadas, el cava para brindar y la promesa de año nuevo. Porque este año, sí que sí, puedo prometer y prometo que, a partir del Día de Reyes me portaré bien, seré obediente y no diré palabrotas.