Lo que occidente debe al cristianismo

La festividad del nacimiento de Jesús de Nazaret, una versión de la ancestral celebración pagana del solsticio de invierno, es tan buena ocasión como cualquier otra para rendir tributo a la contribución del cristianismo a las ideas que soportan la civilización occidental, una vez que esta se secularizó definitivamente en el siglo pasado y se libró del bagaje supersticioso y clerical que toda fe religiosa institucionalizada conlleva. Resulta lógico, además, que quienes no nos adscribimos a ninguna entelequia presuntamente trascendental no queramos reconocer el componente cristiano de nuestra civilización, ya que los nacionalistas de extrema derecha, como los seguidores de Viktor Orban en Hungría, de Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia y el inevitable Santiago Abascal en España, lo reclaman cada día, mayormente para negar el pan y la sal a los extranjeros que supuestamente nos invaden por tierra mar y aire, y que resultan ser en su mayor parte y de forma conveniente de religión no cristiana.

Pero mal que nos pese a los no creyentes, la verdad es que el Cristianismo, esa religión reinventada por un recaudador de impuestos, ciudadano romano nacido en Tarso, a partir de las humildes urdimbres retóricas de un predicador judío con una acendrada vis mística, guardadas con infinito celo por sus discípulos, suponen el origen conceptual a partir del cual se desarrollan los conceptos que hacen a Occidente lo que es: una civilización basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad entre individuos autosuficientes y diferentes. Parece sorprendente en nuestro tiempo, pero la autonomía individual y la igualdad entre todas las almas es un concepto que se desarrolla en la mente de San Pablo y se expresa con profundidad y todo lujo de detalles en sus cartas a las distintas comunidades de creyentes que se habían creado y consolidado como vibrantes puntos de iluminación religiosa a lo largo y ancho del imperio romano. De momento, los cristianos esperaban la inminente aparición redentora del Mesías por segunda vez. Cuando no apareció, se desarrolló la creencia en otra vida después de la muerte, con premios y castigos, lo que cumplió perfectamente la función de coerción moral en sustitución del segundo advenimiento. La libertad de los iguales es la piedra angular de la prédica paulina, que se entrelaza con el amor en fraternal comunión, dando sentido de esa forma al gran sacrificio del creador, que permite que su hijo tome forma humana para redimirnos de nuestros pecados. Toda una propuesta mística pero cuya conclusión y principio ineludible es la libertad individual para abrazar la fe, porque sin una decisión libre, la fe no tiene ningún sentido ni utilidad redentora. El contraste con el paganismo vigente es obvio: los emperadores romanos alcanzaban la divinidad, incluso en vida, mientras que el dios cristiano se hace hombre en un acto de humildad y sacrificio. Las sociedades clásicas se fundamentaban en la desigualdad entre los hombres, y la permanencia de las jerarquías y las diferencias entre ellos aseguraba el orden natural. Las familias eran la base de la sociedad y la religión familiar su mayor expresión. Eran sociedades de unos cuantos patricios, algunos hombres libres y pobres sometidos a sus designios y, sobre todo, esclavos, que constituían la fuerza productiva que alimentaba la maquinaria económica del imperio. El cristianismo paulino, por el contrario, otorgaba la máxima entidad a las almas, trasunto de lo que ahora llamamos individuos. Todos al nacer estamos igualmente dotados de un alma libre, independientemente de nuestro estatus social. En ese contexto, la doctrina paulina de libertad, igualdad y el amor en Cristo sonaba claramente a proclama radical revolucionaria. Con la adopción del cristianismo por Constantino como religión oficial del imperio romano en el siglo IV, la jerarquía católica dio inicio a sus propias persecuciones religiosas, tanto de la disensión interna como de los restos del paganismo. La invasión de los bárbaros significó un notable shock cultural para el decadente imperio, que solo vio la luz cuando la Iglesia romana, siempre proclive a ponerse del lado de los vencedores, le dio el abrazo del oso a los invasores godos de las distintas tribus y consiguió convertirse en la columna vertebral alrededor de la cual se organizaron posteriormente los protoestados europeos. En esa historia de mil años que constituye la Edad Media esencial, las intuiciones morales del cristianismo tuvieron tiempo de fraguar en conceptos tan poderosos como el derecho natural, a un paso de lo que hoy llamamos los derechos humanos inalienables, que son el reflejo máximo del triunfo de Occidente sobre las fuerzas oscuras de la tiranía. «Trata a tu prójimo como a ti mismo» sigue siendo la proclama con mayor virtualidad moral de la historia de la humanidad. Como tantos otros desarrollos intelectuales que fundamentan la moral de Occidente, el derecho natural bebe de las fuentes del derecho romano, la auténtica aportación, junto con la ingeniería civil, que hizo Roma a Occidente. Su encarnación eclesiástica previa como derecho canónico dio consistencia y solidez a la versión actual de la actual Iglesia católica, apostólica y romana. Con el humanismo renacentista, la doctrina paulina se convirtió en el fundamento del individualismo, que dio paso posterior al liberalismo. Es en este momento, con pensadores como Voltaire Montesquieu, Hobbes o Stuart Mill, cuando el pacto social entre individuos libres y soberanos da paso a los fundamentos políticos de la democracia liberal. Los herederos intelectuales de esa herencia cristiana transformada en filosofía política renegarán de sus fundamentos, matando al padre, en este caso en la forma de institución religiosa clerical. La secularización de nuestra sociedad es evidente y, probablemente, necesaria. No ayuda en ese proceso ver cómo el cristianismo fundamentalista en Estados Unidos, la ortodoxia en la Rusia expansionista o el islamismo radical se entregan con armas y bagajes al extremismo político, por no hablar del budismo militante, que también hace de las suyas en el Sudeste asiático. En ese contexto, aún con sus múltiples y confesos pecados estructurales, la Iglesia católica, con un Papa liberal progresista a su frente, se mantiene como un bastión de cordura, moderación y respeto por los derechos individuales. Una muestra más de que las brillantes intuiciones de Pablo de Tarso y su amor por el individuo libre, igual y amante de su prójimo, continúan dando su precioso fruto de moralidad social aún hoy en día.