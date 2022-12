Una cuna de cada corazón

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Evangelio del Domingo de la Natividad del Señor. A. 25-12-2022.

La celebración del día de la Natividad del Señor se remonta al siglo II de nuestra era. Al principio no coincidía en todos sitios con la festividad de las saturnales romanas, pero a partir del siglo III se impone en todo el orbe cristiano la celebración en esas fechas, en concreto el 25 de diciembre, coincidiendo con la fiesta del Dies solis natalis invicti. Es el momento del año en el que los días dejan de acortarse y comienza el crecimiento del sol.

Celebrar el nacimiento de Cristo en estas fechas permitía a los cristianos integrarse mejor en el Imperio y solapar sus celebraciones, con lo que el proceso de sustitución de la religión tradicional romana fue más rápido y efectivo, aunque dejó una mácula en su origen.

Hoy, la celebración de la Navidad tiene este efecto pagano en su seno, de modo que es posible celebrar la Navidad sin saber exactamente qué es lo que se celebra.

En el principio de cristianismo se celebró muy pronto la muerte y resurrección de Cristo como clave central de la comprensión que los seguidores de Jesús tenían de sí mismos y de su fe. Sin resurrección es imposible entender el surgimiento de la Iglesia, que vio en el evento el acontecimiento fundante originario de su existencia. Si Jesús hubiera muerto como cualquier otro ajusticiado por el Imperio, su grupo no habría pasado de ser una secta judía más.

Fue el acontecimiento de la resurrección lo que cambió la historia de la humanidad; la experiencia de los discípulos, y principalmente las discípulas, de que Jesús había superado la muerte, Dios había re-suscitado su proyecto con un acto inmenso de amor y de justicia, es decir, Dios lo había resucitado.

Sin embargo, la reflexión cristiana originaria comenzó a ver la importancia del hecho de la Encarnación. Si Jesús es Dios, entonces Dios se ha hecho hombre, es decir, un ser humano como nosotros. Y esto es tan importante como que Jesús murió y resucitó. Por eso, el evangelio de Juan comienza en su conocido prólogo diciendo: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad».

Jesús es la Palabra de Dios hecha carne, hecha humanidad. Pero no cualquier humanidad. Los primeros relatos de la Navidad remarcan el hecho portentoso de que Dios no eligió un palacio para nacer, no quiso nacer como un poderoso de aquel tiempo. Dios quiso tomar carne entre los pobres, humildes y oprimidos, en medio de lo más sencillo de aquella época. Jesús nace en una familia que debe abandonar su casa y que es perseguida por los poderes de este mundo. Dios se hace pobre entre los pobres y carga con el destino de los oprimidos: la persecución.

La familia de Nazaret será, para siempre, el modelo de la familia cristiana, aquella que acepta la pobreza como medio para que la misericordia y la justicia tengan morada en este mundo. Eso es lo que celebramos en Navidad cuando ponemos el Nacimiento en nuestras casas; un simple portal donde un bebé recién nacido debe ser calentado por las bestias y arropado por una joven primeriza a la que acompaña su esposo. Es difícil contemplar más precariedad en el nacimiento de un niño. Sin embargo, esta imagen se repite cada día en nuestro mundo sin que paremos a ver que Dios se hace hombre en cada ser humano que viene a este mundo y necesita del cuidado y atención de los suyos.

En el corazón de cada ser humano tiene Dios una cuna donde nace su Hijo, dijo el maestro Eckart. En cada cuna donde hay un niño o una niña, nace el Hijo de Dios para entregársenos en debilidad para que lo cuidemos.