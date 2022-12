Llevar a la Iglesia al cristianismo

El día antes de que Argentina ganara el Mundial, el primer Papa del hemisferio sur, el primer Papa americano, el primer Papa jesuita y, por supuesto, el primer Papa argentino de la historia cumplía 86 años. Seguro que lo celebró y que al día siguiente, socio y seguidor como es del San Lorenzo de Almagro, celebró aún más el título de la selección. Eso sí, desde la humildad que él mismo había pedido en la previa del partido. Sin embargo, el papa Francisco no vio el encuentro por televisión, según fuentes vaticanas, porque en 1990 prometió que nunca más la vería. «Sentí que Dios me lo pedía y es lo que hice: es una opción personal». Dios, al parecer, pide cosas extrañas.

Sin embargo, estos días Bergoglio no ha sido noticia por enarbolar una camiseta albiceleste, sino porque ha hablado de su posible dimisión. Declaró que ya había firmado la renuncia en caso de impedimento médico. De hecho, la firmó en 2013, poco después de su elección como Santo Padre, y la hizo llegar al cardenal Bertone: «Por cuestiones médicas o qué se yo, acá está mi renuncia». Operado dos veces a lo largo del pontificado, con problemas en el colon y con divertículos en los intestinos, ahora sufre de una degeneración en las rodillas que no se puede operar. El dolor que este mal le produce y la dificultad para estar de pie hacen que el papa Francisco vaya a menudo en silla de ruedas, como vimos en la tradicional ofrenda floral a la Inmaculada, en la Piazza Spagna de Roma. Es normal, pues, que todas las informaciones referidas a un estado de salud precario (aunque él mismo ha dicho que para ser Papa no son necesarias piernas, sino cerebro), alimenten los rumores sobre la segunda renuncia de un Papa en menos de 10 años, algo absolutamente insólito, como ya lo fue el adiós de Benedicto XVI.

Bergoglio ya ha avisado de que no habrá dos Papas en el Vaticano (tres, de hecho, con quien tenga que sustituirle), porque él, en caso de marcharse, optaría por ser ‘solo’ obispo emérito de Roma. No es ninguna tontería pensar que esto puede suceder, porque cuando todavía era cardenal, poco antes del cónclave, ya había pensado en la jubilación en su Argentina natal. Ahora, casi diez años después, esta posibilidad es cierta y se hizo explícita en agosto, cuando Bergoglio convocó un encuentro inusual de cardenales, con la asistencia de 190 purpurados a los que presentó la nueva Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que debe servir para una reforma en extenso de la curia.

Tal y como escribió el autor de la biografía El gran reformador, Austen Ivereigh, «Francisco les dijo: ¿Me escogisteis para eso, verdad? Aquí lo tenéis». Era una receta para tratar de curar «las quince graves enfermedades del Vaticano» que el Papa había denunciado en 2014, para hacer realidad el sueño que él mismo había expresado poco después de asumir el papado: «Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres; una curia ligera, que no viva entorpecida por la burocracia». En ese encuentro veraniego no hubo ninguna dimisión, sino todo lo contrario. Puede decirse que fue la culminación del legado de Bergoglio, y no por la reestructuración vaticana, sino por un hecho que ha pasado algo desapercibido.

En la actualidad, hay 226 cardenales, más de 120 de los cuales han sido elegidos por el actual Papa. Pero es que, de estos, solo 132 pueden ser electores del nuevo Pontífice. Pues bien, 83 fueron nombrados durante el mandato de Francisco. Hay de todo (desde conservadores a progresistas como el cardenal McElroy, de San Diego, o como Jean-Claude Hollerich, favorable a la normalización de la homosexualidad en la Iglesia), con una mayoría abrumadora de no europeos ni occidentales. Es decir, y como buen jesuita, el papa Francisco ha elaborado una estrategia a largo plazo. Esta es la sensación. No lo digo yo, sino alguien como Yolanda Díaz: «El Papa hace un alegato a favor de la política en mayúsculas». O como Piero Schiavazzi, profesor especialista en geopolítica vaticana: «Es un Papa fundamentalmente político. Una Iglesia universal significa que los misioneros van por todo el mundo con el pensamiento romanocéntrico; una Iglesia globalizada significa descentralizar la producción de ideas». Quien mejor lo definió fue, en 2016, Roberto Benigni. El actor presentó el libro El nombre de Dios es misericordia y dijo: «Francisco está llevando a la Iglesia con todas sus fuerzas hacia un lugar que habíamos olvidado. Ni nos acordábamos. La está llevando hacia el cristianismo. Es algo increíble».