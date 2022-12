Llega la Navidad y hace que esos corazones, no todos, que se hacen duros a lo largo del año o que se creen duros, se reblandezcan. Todo es un poquito más dulce, más suave, más sonoro, más como debería ser el resto del año. Siempre han sido fechas de tregua, pero reconozcan que cada año cuesta más. Todos tenemos motivos para estar preocupados por una u otra razón; todos tenemos una pepla que nos resta pizcas de felicidad. Se llama vida, porque vivir conlleva que tengamos mezclas de pinceladas de alegría y tristeza. El ser humano es tan inteligente que un año más conseguiremos crear un ambiente especial. ¡Que en nuestros hogares, trabajos, grupos de amigos, no falte la alegría! Sin olvidar que todo nos cuesta esfuerzo y no me refiero solo al monetario, también al emocional. Seamos por unos días jueces de nuestras emociones y disfrutemos.