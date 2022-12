Este año ha vuelto a celebrarse en el colegio el tradicional concierto de villancicos. En vivo. Hace unos años nos habría parecido una actividad que soportábamos con gusto porque salían nuestros hijos. Este año no sólo ha sido la ocasión de verlos a ellos en el escenario, cantando ese villancico que han cantado en casa cien veces, que hasta lo hemos buscado en internet para sabérnoslo mejor (yo también me los aprendo, qué te crees).

Este año, además, nos hemos reencontrado con otros padres que sólo vemos en estas ocasiones, y hemos vuelto a estar en ese gimnasio abarrotado, viendo pasar cursos cantando y actuando hasta que llegaba el villancico de los nuestros, en una marea de sillas de la que cualquiera sale, acompañados también de abuelos y bebés que sólo vienen al cole días como hoy. Otros años comentábamos, con quien te tocaba al lado, los encajes de bolillos que habíamos hecho para llegar a la hora justa o dónde habíamos aparcado, pero este año no nos ha pesado comer en un suspiro o directamente ni eso, con tal de volver a esta tradición. Por una vez me he alegrado de ver el parking del cole lleno, en plan coches en la acera o poco menos que en la zanja. Este día quería venir todo el mundo.

Hemos pasado una época verdaderamente sombría, con la amenaza del covid en cada una de sus formas, y hasta recuerdo también una Navidad en que nos tuvimos que quedar cada uno en nuestra casa, sin poder hacer celebraciones más que con los convivientes ¿te acuerdas de eso? que no hubo ni compra en la plaza, porque no iba a haber con quién compartir la cena.

Este año parece que nos haya venido a visitar el fantasma del pasado, igual que en el Cuento de Navidad de Charles Dickens. Hemos vuelto a esos conciertos de navidad de cuando éramos pequeñas, aunque nos sintiéramos mayores. El fantasma del pasado nos ha llevado directamente a aquella época tan, tan feliz y despreocupada, cuando el mayor problema era el boletín de notas, y las que cantaban en el escenario éramos nosotras. Eso sí, el festival no era en el gimnasio, se hacía en el pabellón porque éramos muchas menos. Para sorpresa de mis hijas, aunque también venían los padres, cabíamos todos allí arriba.

Si hubiera un fantasma del presente sería el que nos ha traído a ver esta bendita normalidad que por fin ha vuelto, y que hay que disfrutarla. En nuestro cole, como manda la tradición, el maratón de villancicos ha terminado con uno de las mayores, en su última actuación navideña como alumnas, cantando junto a las más pequeñas del cole, en una actuación cargada de simbolismo, en el que las que parecen mujercitas que dejan el testigo a las que todavía son unas bebés.

Así, si algún día nos visitase el fantasma del futuro, ojalá que veamos a esas bebés ya crecidas, haciendo frente a los covids de turno que les haya podido tocar, pero en el ambiente de felicidad y de alegría que había este año en el concierto de villancicos, y que ojalá siga presente cada año en Navidad.

Felices Pascuas a todos.