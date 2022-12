Gorge Orwell nunca aclaró el significado de su novela 1984. Entre otras cosas porque apenas sobrevivió unos meses a la publicación del libro. Ni siquiera se sabe el motivo por el que eligió una fecha tan poco alejada del tiempo para tratarse de un relato futurista. Una explicación es que quisiera hablar tanto del futuro como del presente, el suyo y el de todos los tiempos. También el nuestro, que al menos en tres aspectos parece un apéndice del mundo de pesadilla que describe la novela: la paranoia de las teorías conspirativas, la vigilancia tecnológica y, sobre todo, la insignificancia de la verdad frente al poder.

Cuando imaginó la telepantalla (un sistema que difunde mensajes de propaganda y a la vez permite a la Policía del Pensamiento ver lo que hace o siente el receptor) casi nadie tenía todavía televisor en su casa. Quizá había alguno en la sala común del sanatorio en el que estaba ingresado Orwell. Era un aparato que provocaba las suspicacias de la gente, que temía que se utilizara para espiarlos. En el mundo de 1984, la telepantalla era parte del sistema del todopoderoso Gran Hermano para mantener al ciudadano bajo la sensación de estar permanentemente observado hasta en sus más íntimos deseos. En el mundo de hoy, ya no es solo una sensación. La tecnología se ha vuelto tan poderosa e incontrolable y nos ha hecho tan vulnerables que ya no hay más salida que aceptar como inevitable, como un mal menor, el estado de vigilancia y la renuncia a la privacidad.

Pero es su advertencia de las consecuencias de despreciar la verdad lo que mantiene más vivo hoy el mensaje fundamental de Orwell de que el totalitarismo puede triunfar en cualquier parte y en cualquier momento. Porque su germen está dentro de nosotros. Un germen que crece cuando se destruyen las normas del pensamiento en la sociedad y en los individuos, incapaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y no se trata solo de que el poder mienta impunemente, pueda cambiar el significado de las palabras y hacernos creer que lo que hoy es negro mañana puede ser blanco. Es más grave que en sus alrededores (jueces, periodistas, intelectuales) nadie busque la verdad porque en medio de la confusión se la considere inalcanzable, que resulte imposible saber o entender nada, y lo que es peor, que ya no importe.

No hace falta que el poder insista en que la verdad objetiva no existe cuando se ha propagado tal desencanto que nos libera del esfuerzo de buscarla. La incertidumbre caótica en la que vivimos, mezclada con el miedo y los impulsos del odio, y la frivolidad de no tomarnos en serio lo que pasa, convierte cada día en un episodio posible de 1984. Con una frase orwelliana de Hannah Arendt lo resume Dorian Lynskey en su espléndido libro El Ministerio de la Verdad: «Todo es posible y nada es cierto».