Acuerdos de IU y Podemos

Desde su nacimiento, Podemos ha hecho gala de una arrogancia insoportable. La arrogancia, ya saben, es sinónimo de vanidad y en la teoría de la neurosis de Karen Horney, la arrogancia es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Y esto es lo que han venido mostrando sus dirigentes a lo largo del tiempo. Una desmesurada ‘inflamación del ego’, que les lleva a no saber medir sus fuerzas, a actuar muchas veces fuera de la realidad: esa manera de hacer es la que les lleva también, a mostrar una total falta de respeto hacia IU, un partido formado en 1986 e inscrito como federación en el Registro de Partidos Políticos desde noviembre de 1992 y que cuenta con una historia, unas infraestructuras, y una implantación en todo el territorio nacional, que para sí lo querrían los podemitas. Pero no pueden evitarlo, les puede esa prepotencia de la que hacen gala, incluso ante sus socios de Gobierno. Y es normal preguntarse si quienes dirigen IU han de soportar la manera en la que Podemos les ‘invita’ a participar con ellos como coalición.

Porque ha ocurrido en todos los lugares: en Andalucía ya fue de traca. Las exigencias, las condiciones impuestas por los morados para ir toda la izquierda andaluza (a la izquierda del PSOE), en coalición, eran tan inaceptables, que su cerrazón, el tirar tanto de la cuerda, les llevó incluso a hacer el más espantoso de los ridículos cuando presentaron su candidatura fuera de tiempo. Sí, en aquellas elecciones andaluzas, IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz se vieron obligados a presentar una coalición sin el partido morado, en vista de que las firmas y los datos de Podemos para la inscripción no llegaban (la metedura de pata la arregló después la Junta Electoral). Y todo porque Podemos quería imponer como cabeza de lista a su candidato y no aceptaba la de IU que al final se impuso.

Pues algo así es lo que está ocurriendo en la Región de Murcia con las pretensiones de Podemos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas: aquí también ha continuado con ese estilo prepotente que le caracteriza. Porque Podemos Murcia dirigía días atrás una propuesta de coalición a IU, encaminada a acudir juntos a las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo. Pero no, al parecer, no ha sido una invitación para coincidir en una mesa de negociación y hablar, y buscar caminos de entendimiento. No, Podemos impone en ese documento sus términos. Nada de negociar, mis condiciones son estas y tu verás lo que haces. Y esas condiciones hablan de que cuentan también con Alianza Verde para esos comicios, pero en absoluto aceptan una mesa negociadora con Más Región (el líder en Murcia es Óscar Urralburu) y Equo, que son aliados de IU. Pero ahí no para la cosa, Podemos se ha permitido humillar a IU ofreciéndole el número tres en la lista a la Asamblea Regional, así como el segundo puesto para los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena. Por supuesto, serán afiliados de Podemos quienes encabezarán las listas de las candidaturas.

Estas propuestas serían de aurora boreal si no hablasen del talante de quienes las formulan, pero como los que forman parte de IU en esta tierra no son estúpidos ni estúpidas, pues al parecer, están en eso de hasta aquí podíamos llegar y las negociaciones para concurrir a las próximas elecciones se encuentran así, así. Vamos, que se pueden romper en cualquier momento.

Esperemos que no, confiemos en que Podemos sea consciente de lo que ocurrió en Andalucía por su intransigencia con otras formaciones de izquierdas: la suma de Por Andalucía y Adelante Andalucía fue de siete escaños, perdiendo diez con respecto al 2018. Nunca es tarde para aprender y bajar el tono de las exigencias.