Sánchez quiere dinamitar el trasvase Tajo-Segura

Una vez más hemos tenido que salir a la calle a manifestarnos en defensa del agua. Una vez más, como cada vez que gobierna el PSOE, tenemos que movilizarnos para que no nos arrebaten un bien nacional como es el agua, que no es propiedad exclusiva de los territorios por donde pasan los ríos, sino de todos los españoles. Una vez más, junto a nuestros agricultores y regantes y los representantes de la sociedad civil de la Región y de todo el Levante español. Y, una vez más, con el presidente Fernando López Miras a la cabeza.

La Región de Murcia le ha vuelto a decir alto y claro ‘no’ al Gobierno de Sánchez, ‘no’ a su hoja de ruta para cerrar el Trasvase Tajo-Segura y condenar al paro a más de 100.000 personas. Son intolerables las decisiones meramente políticas que, sin ningún aval técnico y científico, está adoptando su Ejecutivo para acabar de forma inexplicable e injustificada con esta infraestructura hídrica que durante más de cuatro décadas ha generado riqueza, prosperidad y empleo en el Levante y toda España.

Mientras los socialistas de la Región vuelven a ser cómplices, con su silencio y aquiescencia, de esta ignominia, en el Partido Popular siempre hemos defendido el agua para todos. Un lema que no nos cansamos de proclamar ante el decidido empeño de Pedro Sánchez de cerrar el Trasvase, la única promesa que, por desgracia, pretende cumplir.

Si el Consejo de Ministros ratifica ese recorte del 50% al Trasvase aprobado en el Consejo Nacional del Agua, tal y como ha anunciado el presidente López Miras, toda la maquinaria del Gobierno de la Región de Murcia se pondrá en marcha para presentar los recursos necesarios antes todas las instancias judiciales que sea menester. Es, además, el momento de que todas las administraciones afectadas por este escandaloso hachazo unamos fuerzas y nos comprometamos a desarrollar una estrategia única para defender con rigor científico y técnico nuestra postura ante la pretensión de acabar con el Trasvase por razones alejadas de la legalidad, la justicia, la solidaridad y la defensa del medio ambiente.

Se cifra en 590 millones de euros el perjuicio económico ya provocado por los 22 recortes políticos al Trasvase que el Gobierno de Sánchez ha perpetrado en estos últimos años. Además, tal y como sostienen los informes de los técnicos, el aumento del caudal ecológico recogido en el nuevo Plan del Tajo supondrá la pérdida de más de 15.000 empleos y un déficit económico de aquí a 2027 de más de 5.700 millones de euros.

Esos mismos informes técnicos señalan que la condena a muerte del Trasvase no solo supondría un grave problema para el Levante español, sino en realidad para toda la economía nacional: llevaría a un recorte del 2,8% del Producto Interior Bruto de España, esto es, 3.000 millones de euros, y del 3,7% del empleo nacional, lo que se traduciría en 106.000 puestos de trabajo menos. Además, la sustitución del agua del Trasvase por desalada conduciría a una fuerte factura energética: mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora. ¿Es de esta forma como el Gobierno de Sánchez, que tanto presume de ecologista, pretende cuidar del medio ambiente?

No está de más recordar que la infraestructura del Trasvase Tajo-Segura se planteó hace 43 años para dotar con 421 hectómetros cúbicos al Levante español, lo que incluye, además de regadíos, abastecimiento de la población. Este volumen se estableció en base a la medición de las necesidades de población y hectáreas de cultivo, y ninguno de estos parámetros ha variado significativamente desde entonces. Sin embargo, nunca ha llegado ese volumen de agua, y la media en estos años no supera el 50% de los volúmenes totales. Los meses en que los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía no cumplen con el volumen de almacenamiento fijado en las reglas de explotación para cada mes no se trasvasa nada. Por tanto, ya existen unas reglas definidas y ajustadas a las necesidades.

El Trasvase Tajo-Segura es, por tanto, una infraestructura esencial para el desarrollo y prosperidad de toda España, y resulta inexplicable que se tomen decisiones que lo recorten sin ningún informe técnico o científico que las avalen. Nos encontramos en un momento crucial para el presente y el futuro de la Región, ya que nos estamos jugando miles de puestos de trabajo y miles de oportunidades para las familias.

Lo decimos alto y claro: no nos vale ningún acuerdo que suponga rebajar una sola gota de agua del Trasvase, porque no podemos aceptar que se cercene el presente y el futuro de miles de familias de nuestra tierra. Basta ya de perjudicar a la Región de Murcia, basta ya de imponer recortes al Tajo-Segura. La postura del PP y del Gobierno de Fernando López Miras es muy clara: sí al Trasvase, sí a la agricultura, sí a la creación de riqueza, sí a compartir un bien de todos como es el agua.