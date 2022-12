El ferrocarril convencional sí vertebra la Región

Cuando estas líneas vean la luz, se habrá producido ya, con todo boato, la inauguración oficial de la llegada del AVE a Murcia. Un AVE que despierta reticencias por parte de una derecha crítica con la excesiva duración del viaje a Madrid, obviando que ello es consecuencia directa de ese absurdo itinerario por Alicante, ‘gracias’ al Pacto del AVE de Murcia suscrito el 8 de enero de 2001 en el palacio de San Esteban entre Francisco Álvarez-Cascos y los presidentes autonómicos Ramón Luis Valcárcel, Eduardo Zaplana, Alberto Ruiz-Gallardón y José Bono, pacto que condenó al ostracismo a la línea tradicional Cartagena-Chinchilla y nos hizo depender de la zona ferroviaria de Valencia, según nos ha recordado una y otra vez Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Prosoterramiento.

Nuestra Región de Murcia es, hoy, un desierto ferroviario. La obsesión por volcar el flujo de mercancías y personas por carretera y por la potenciación del AVE ha llevado al desprecio del ferrocarril como elemento vertebrador de nuestras comarcas. El cierre de la línea de ancho ibérico Murcia-Caravaca, que estuvo operativa hasta 1971, se justificó por razones de escasa rentabilidad. Por idénticos motivos, el ferrocarril Almendricos-Baza-Guadix dejó de prestar servicio el 1 de enero de 1985. Esas líneas clausuradas sentaron el precedente para la nefasta suspensión actual de los trenes Cartagena-Chinchilla, justificada, dice ADIF, por las obras del soterramiento en Barriomar, olvidando que siempre estuvo abierta la posibilidad de utilizar provisionalmente la estación de Nonduermas, que hubiera evitado el flujo de pasajeros hasta Albacete por carretera.

Por razones de utilidad social, por economía y por sentido común, se impone recuperar el servicio ferroviario entre Cartagena y Albacete, con vías desdobladas y electrificadas. Esa línea sí que vertebra el territorio regional.

En fecha 30 de enero, Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, afirmaba en una nota de prensa que la línea Cartagena-Chinchilla pasa a la primera división de la Red Europea de Transportes. A este respecto, Antonio del Campo, responsable del Gabinete Técnico de Infraestructuras en CCOO, nos recuerda que el pasado 11 de noviembre concluyó el plazo de presentación de enmiendas para la Red Básica Europea de Ferrocarriles y mantiene, así mismo, que se da prioridad al eje Cartagena-Albacete, actuación que, en todo caso, no va a ser inmediata. Nos recuerda que las inversiones europeas en materia ferroviaria contemplan tres variables: la Red Básica Prioritaria, con horizonte temporal en el 2030 y en la que entraría esa línea; la General, prevista para el 2040, y la Ampliada, para el 2050. En todo caso, a la hora de considerar el trazado de esta nueva línea Cartagena-Albacete hay que tener en cuenta que debe hacerse el Estudio de Detalle y la Declaración de Impacto Ambiental durante al menos tres años.

Respecto de esa futura línea mejorada, Joaquín Contreras, que también sigue apostando por que sea prioritaria, me hizo una observación importante: el ferrocarril Cartagena-Murcia-Albacete sería la salida natural de Almería y Granada (si se consolida la recuperación del ferrocarril Baza-Lorca, del que luego hablaremos) hacia Madrid, mucho más ventajosa que por Despeñaperros.

Empero, si de vertebración regional ferroviaria hablamos, hemos de considerar otras actuaciones.

Consiste en una plataforma de ancho internacional y de alta velocidad, que discurre desde la frontera francesa hasta Algeciras. Infraestructura necesaria que impulsará la economía, el turismo y el empleo pero que está pensada sobre todo para el transporte de mercancías. De hecho, en la página web ‘Quiero corredor’, de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), citada por Ángel Martínez (El ferrocarril en la Región de Murcia 1 y 2), denuncian el retraso de más de 25 años que acumulan las obras de este corredor y exigen al Ministerio una línea exclusiva de mercancías desde Monforte del Cid hasta Murcia. La redacción del estudio de la misma se publicó en el BOE el 8 de noviembre de 2011, sin que llegara a adjudicarse. La novedad es que esa línea de mercancías, según esta asociación, no debería atravesar Murcia, sino que habría de ir en paralelo a la autovía A7 para conectar, a la altura de Santomera, con los corredores de Cartagena y Albacete y continuar hasta Lorca y Andalucía.

A este respecto, Contreras nos recuerda que, efectivamente, el Corredor Mediterráneo llega hoy sólo hasta Monforte, con doble vía de ancho internacional, y que, por ahora, está previsto que las mercancías pasen por Murcia por el túnel soterrado, un peligro por el tránsito de graneles, productos tóxicos, etc., en caso de accidente. Opina, además, que las vías para mercancías deberían ser diferenciadas de las de viajeros.

Varios barrios cartageneros afectados por el trazado propuesto por ADIF para la entrada del AVE a la ciudad vienen oponiéndose al mismo, por el efecto barrera de las vías, y apuestan por la propuesta número 5, es decir, la entrada a la estación ‘Víctor Beltrí’ (convertida en una estación intermodal que acogería el FEVE Cartagena-Los Nietos) con un trazado paralelo a la carretera de La Unión.

A este respecto, Fulgencio Sánchez, portavoz de la plataforma ‘Tren a Cartagena’ y presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, denuncia que, en estos momentos, pese a que hay tramos del AVE en obras en el sector de Riquelme-Torre Pacheco, no hay proyecto claro para la entrada del tren a Cartagena y, además, se produce una preocupante dilación de las reuniones. La prevista para noviembre, no se ha celebrado. Este portavoz aclara que la reivindicación vecinal actual no es tanto sobre la llegada del AVE sino sobre la exigencia de una línea moderna, electrificada y con el trazado antes citado, que, además, es más barato que el propuesto por ADIF.

En relación con la antigua reivindicación de la reapertura del ferrocarril Almendricos-Baza-Guadix, Antonio Francisco Martínez, de la Asociación Amigos del Ferrrocarril de Baza’, nos dice que nadie daba un duro por la reapertura de esa línea, pero en marzo de 2021, en Almería, se consiguió del ministro Ábalos el compromiso del inicio de un estudio informativo de viabilidad, que llevan a cabo dos empresas adjudicatarias con un plazo de 24 meses.

Nos dice que el coste de las obras, unos 800 o 900 millones de euros, entre Guadix y Lorca no es un obstáculo; es cuestión de voluntad política. La situación actual es de parálisis desde los meses del pasado verano, pero el Ministerio afirma que se va a compensar la situación en 2023, de modo que en 2024 pueda remitirse el estudio informativo a la Unión Europea para la financiación de las obras.

La vertebración regional propuesta sería incompleta si no se considerara la situación de los trenes de cercanías en la Región. A este respecto, hay que mantener y mejorar el eje este-oeste (Alicante, Murcia, Lorca, Águilas), potenciar el eje sur-norte (Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín) y recuperar la clausurada conexión Calasparra-Cieza (hoy, vía verde), con un tren lanzadera para unir ambas poblaciones, pues el cierre de la estación de Calasparra y el levantamiento de las vías, algo que lamenta José María Rodríguez, de IU Cieza, ha dejado incomunicadas a más de 110.000 personas del Noroeste murciano e incluso del Altiplano granadino, según expuse en mi artículo de LA OPINIÓN de 2 de abril de 2019.

Hay que potenciar también el intercity Cartagena-Albacete y considerar la posible conexión del Altiplano con Murcia, con una línea que uniría la capital con Fortuna, Abanilla, Jumilla y Yecla, propuestas de mi amigo José Antonio Conesa, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, que también advierte de la desaparición de la conexión con Alcázar de San Juan, por el nuevo trazado del AVE. Para terminar, no podemos olvidar la prolongación del FEVE Cartagena-Los Nietos hasta Cabo de Palos, La Manga y, por qué no, hacia localidades ribereñas del Mar Menor.