De violonchelos y menopausias

Feliz Navidad. Les deseo lo mejor, como siempre.

Equilibrando. Una mujer de unos sesenta años a la cajera del supermercado: «Pónmelo en dos bolsas, nena, que así ando con más equilibrio, con una en cada mano».

Te quitan los ánimos. Algunos políticos deberían darse cuenta de que no nos dejan disfrutar de nada que no haya sido hecho por ellos, por los de su partido. Un ejemplo, la llegada del AVE. Los de aquí han convertido algo que puede ser un avance para la Región en una sarta de quejas y de penas. Que si a mí no me han dicho nada de la inauguración, que si el viaje va ser muy lento, que si no debe parar en Elche, ni en Alicante, etcétera. Escuchándolos, a mí me daban ganas de seguir haciendo lo mismo de los últimos años para viajar a Madrid: ir en coche a Albacete y allí tomar el AVE.

Duda. El miércoles de esta semana hizo calor en Murcia ciudad. Una cosa extrañísima. En una terraza de un bar, tres mujeres desayunaban con tostadas de esas de ahora, unas con aguacate, otra con atún y tomate, etc. Una de ellas, con gracia, dijo lo siguiente con la boca llena de aguacate: «Tengo un sofoco enorme, pero no sé si es del calor o de la menopausia».

Ahorros. En la isla de Jersey, un paraíso fiscal, parece que le han encontrado a Juan Carlos I otro ‘apartijo’ de dinero, que, a lo mejor, se le había olvidado que lo tenía. Se trata de quince millones de euros que iban pasando de un gestor a otro, como la falsa monea, que de en mano, mano va, y ninguno se la ‘quea’. También parece que en las Islas Vírgenes Británicas tuvo seis millones de donaciones que se produjeron entre los años 50 y 70 del siglo pasado de personas sin identificar. Ya saben ustedes que también se descubrió una cuenta con 65 millones en Suiza. Qué manera de ahorrar, oiga.

Falta de cultura. Me entero por la revista que este periódico entrega a un muy módico precio los viernes, que Carmen Borrego va a pasar la peor Navidad de su vida porque su hijo no le habla y teme que no va a conocer a su nieto. No sé quién es Carmen Borrego, pero menuda tiene encima, la pobre. También veo que casi todo lo que se publica son rupturas de relaciones o comienzos de relaciones. Algunas caras me suenan, pero la verdad es que tengo muy descuidada mi cultura de estos temas, a nivel nacional. He hecho propósito de estar más atento.

La guillotina de papel. Vaya semanita que nos han dado los políticos nacionales, los jueces, los independentistas e Inés Arrimadas. Si los escuchabas, o incluso sin escucharlos, solo con mirarlos, te daban ganas de salir corriendo y emigrar a Nueva Zelanda, allí con los maoríes, donde seguro que se está mejor que aquí, con estos seres humanos que nos representan. Yo creo que muchos de nuestros políticos han perdido la cabeza. Y, si no la han perdido, siempre se las podemos cortar nosotros, con nuestros votos, claro, en las próximas elecciones.

Buen concierto. Si les gusta la música, les voy a hacer a ustedes una recomendación interesante. Está en YouTube, y se trata de un concierto de Matthieu Saglio que dio este verano en el Festival de Jazz de San Javier. Yo no fui, y tampoco conocía a este violonchelista que toca con tres músicos en un cuarteto realmente excepcional. Un amigo me habló del concierto y lo busqué. Créanme que merece la pena. Es una música preciosa, casi toda compuesta por Saglio. También actúan dos cantantes, uno hermano suyo, con una voz increíble. Ojalá lo hubiera visto y oído en directo, pero la grabación es muy buena y me conformo.

Final. No se pierdan la final del Mundial. Puede ser apoteósica. Mbappé contra Messi. Yo iba con España, después con Marruecos y ahora con Argentina. Espero que esta vez tenga más suerte con el equipo al que he decidido apoyar, y gane.

Series

Esta semana he visto la serie No me gusta conducir, creada por Borja Cabeaga (el de Pagafantas, entre otras) y protagonizada por Juan Diego Botto. Está entretenida. Y una observación: hay que ver los actores que tenemos en España. Qué buenos son, oiga. En esta serie aparecen en pequeños papeles algunos de ellos, y es que llenan la pantalla. Leonor Watling, Enrique Villén, Carlos Areces, Javier Cámara. La serie consta de seis episodios y me da la impresión de que está pasando desapercibida, y, ya les digo, para un buen un rato, sin más historias, funciona