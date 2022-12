La sorprendente reivindicación de la energía nuclear

Oyendo la semana pasada a Kim Budil, Director del National Ignition Facility norteamericano, parecía que la humanidad acababa de reinventar el fuego, por mencionar el primer hallazgo que permitió a nuestra especie convertir en algo útil el potencial energético contenido en unos troncos de madera. Desde la invención del fuego, con su consiguiente problema de almacenaje y limpieza de los residuos (como siempre), hemos pasado por sucesivas fases, incluida la perturbadora época de la caza de ballenas hasta casi extinguirlas de la faz de la tierra para utilizar su aceite en la iluminación pública. Afortunadamente, antes de que se extinguieran llegó el petróleo, y con él, el estallido industrial que facilitó la enorme expansión económica del siglo XX. Sin fuentes de energía de fácil extracción y transformación, todavía estaríamos en la Edad Media, talando bosques para calentarnos, criando piaras de cerdos y comiéndonos los mocos.

Por eso es tan relevante la noticia de un avance sustancial en la producción de energía de fusión, la gran promesa que permitirá, cuando se haga realidad, un salto cualitativo de primera magnitud en el modo de extraer la energía del átomo. Este avance consiste básicamente en que, por primera vez, un proceso de fusión con hidrógeno de base ha sido capaz de producir más energía de la que se ha insuflado, en este caso mediante potentes láseres para iniciar la reacción, que replica la que se produce en el interior de las estrellas, elevando el hidrógeno a helio y liberando energía en el proceso. Algún articulista -con escasa imaginación- lo ha llamado el santo grial de la energía, y no iría descaminado si lo que ha trascendido a los medios y al gran público fuera estrictamente cierto.

Y no es que el Director del NIF haya querido confundir al personal, pero en el camino de su explicación (o de su transmisión posterior a legos como yo) no ha insistido de forma suficiente en que, en realidad, la producción neta de energía sería positiva si no se tuviera en cuenta el coste energético de activar los láseres implicados en primera instancia. Si se incluye este factor de la ecuación, la impresión es que la montaña ha parido un ratón, después de tanta hiperventilación previa al anuncio del hallazgo. Para entender lo que ha pasado esta semana hay que tener en cuenta un factor político relevante: la decidida apuesta de la administración Biden por la investigación de la fusión nuclear. Ahora parece que la fusión ha sido un invento exclusivamente norteamericano cuando hay muchos países, y especialmente los que participan en el gran proyecto de construcción del ITER en Francia, que siguen trabajando seriamente por desarrollar esta fuente de energía limpia, barata y prácticamente inagotable. Los responsables del anuncio se han cuidado de dejar claro que un reactor comercialmente viable de fusión está aún varias décadas en el futuro de la ciencia y tecnología. Pues para ese viaje no hacían falta alforjas.

Lo más triste de esta historia, desde mi punto de vista, es que la energía limpia, barata y estable está disponible desde hace casi ocho décadas y también se llama energía nuclear, aunque sea mediante el proceso de fisión, no de fusión. Si se analiza con frialdad, la energía de fusión, si llega a ser realidad, solo será un avance, grande pero meramente incremental, de la energía que ya poseemos. El problema de la energía nuclear es que los políticos en los países democráticos tienen escasa o nula capacidad de liderar, y han perdido frente a la opinión pública la batalla intelectual de la energía nuclear a manos del populismo de izquierdas, que ha utilizado el legítimo temor popular a un accidente nuclear (mucho menos común que en la extracción del carbón o en una refinería) para demonizar esta fuente de energía. La conclusión es que las autocracias como China o Rusia, a las que la opinión pública les importa un comino, siguen con sus programas de construcción de centrales nucleares viento en popa, mientras que en las democracias occidentales nos conformamos con alargar a regañadientes un poco la vida de las centrales existentes ahora que los rusos nos han cortado el suministro de gas. Eso en general, con la notable excepción de los franceses, los norteamericanos y, a última hora, los países nórdicos, que apuestan decididamente por un renacer nuclear. Aquí en España estamos más ocupados despenalizando los delitos de sedición, malversación y violación, para mayor gozo de sediciosos, corruptos y violadores, que replanteando el futuro energético de nuestro país libre de prejuicios insensatos.

La dependencia de las energías fósiles no solo está causando a marchas forzadas la contaminación de nuestra atmósfera y la destrucción de la naturaleza debido al cambio climático, sino que seguimos con ello fortaleciendo y enriqueciendo a los poderoso tiranos que financian los lobbies mediáticos y políticos que permiten tamaño desaguisado. Y si no, véase esta semana el espectáculo de corrupción de altos funcionarios y cargos del Parlamento europeo promovido por la petrodictadura de Qatar. Más claro imposible: los jeques y dictadores como Putin y Maduro se encargan de engrasar los engranajes mediáticos y políticos del mundo para impedir que la energía nuclear, en conjunción con las renovables, los arroje al basurero de la historia. El mundo pudo rescatar a la ballenas de su extinción, pero parece imposible rescatar la atmósfera del CO2 por culpa de los combustibles fósiles.

Tanto se ha emponzoñado a la opinión pública a cuenta de los residuos y con los accidentes nucleares, que nadie parece darse cuenta de que, si se hubiera optado por esta fuente de energía desde que se inventó, no estaríamos hablando del calentamiento global ni de la emergencia climática. ¿Cómo se puede comparar el daño que hacen los residuos nucleares, estrictamente bajo control dese hace décadas, con el desastre ecológico causado por los combustibles fósiles?. Lo más triste de las centrales nucleares es que, por presión de las opiniones públicas manipuladas por los productores de petróleo, se han hecho tan impopulares que están condenadas de antemano, al margen de su clara viabilidad económica y la alta seguridad con la que se construyen en Occidente. ¿Cómo hemos dejado que ecologistas obtusos e izquierdistas de pacotilla nos hayan conducido al borde del precipicio climático? Ante esta realidad, no fisión ni fusión. El futuro del planeta está escrito, y no nos va a gustar.