Feliz y democrática Navidad

Pensaba que desde los tiempos de Montesquieu teníamos más que claro que la separación de poderes es el pilar básico de una democracia. Por eso, cuando veo a unos y a otros tratar de manejar los organismos judiciales y los tribunales a su antojo y conveniencia, miedito me da y me acuerdo de esas tradicionales advertencias en los mensajes navideños del Rey sobre que el mantenimiento de los valores democráticos es cosa de todos. Pues debe ser que es cosa de todos menos de nuestros dirigentes políticos que, más allá de que nos saquen los colores en Europa, se muestran incapaces de no meter las narices en todo aquello que puedan aprovechar para conseguir adeptos que los voten, unos para mantenerse en el poder y, otros, para regresar a él.

Hasta tal punto ha llegado su desvergüenza que ya se enzarzan sin pudor en el intento de controlar los tribunales o los órganos judiciales, lo que es el reflejo de que a nuestros representantes políticos les interesan cada vez más sus intereses y sus siglas que el bienestar de sus ciudadanos y la democracia. Asisten impasibles a una inflación boyante como si no fuera con ellos, pero que tiene en jaque las cuentas corrientes de millones de españoles. La sanidad, la educación y los servicios en general son cada vez más un motivo de conflicto que un argumento poderoso para llegar a un acuerdo y que avance nuestro país, porque lo que les importa es avanzar ellos. Controlar la justicia, los medios de comunicación y al sunsut cordat es el objetivo para gestionar un poder con el que guiñan cada vez más el ojo al absolutismo de que los votos les permiten hacer lo que les da la gana, en lugar de interpretar el apoyo de los ciudadanos para ponerse al servicio de ellos. Miremos donde miremos, leamos lo que leamos, escuchemos lo que escuchemos, los enfrentamientos son una constante que lejos de moderarse, van en aumento. El caso es discutir por lo que sea, como cuando le has cogido manía a alguien y ya da igual lo que diga, que te va a molestar o a encrespar por muy bueno que sea. Muchos ven como el origen de la elevación del tono en estas trifulcas verbales la inminente entrada en un año de elecciones, pero si lo pensamos, están así, a la gresca, continuamente. Cuando no es por una ley, es por otra y cuando no es por nada, buscan qué inventarse para enfrentarse. Lo peor es que nos arrastran poco a poco, nos distancian desplegando supuestas ideologías contrarias, cuando, en realidad, se mueven por la misma, la de sus propios intereses y las de los suyos. Aunque algunos ya empezamos a estar hartos, agotados de tanto despropósito, de tanta batalla política infructuosa y nos gustaría que centraran sus esfuerzos en solucionar los problemas reales de la calle, de las familias, de los empresarios y de los trabajadores, de los que aparcan sus diferencias todos los días para vivir y sacar adelante sus casas, sus barrios, sus ciudades, sus regiones y su país, de los que dibujan esa España real que ellos solo pintarrajean y emborronan, porque saben que, después, estamos aquí para arreglarlo. Y cuando en un rincón olvidado del Mediterráneo, donde tanto nos cuesta hacernos oír, pese a que somos muchas más voces que en muchas capitales de provincia, se produce un pacto entre partidos por un buen gobierno y por el bien del municipio, como ha sido el caso de Cartagena, algunos lo premian con expulsiones y repudios. Desplegar banderas, proclamas y siglas es sencillo, lo realmente complicado es gobernar mostrando fortaleza, pero también sabiendo plegar las velas hasta que los vientos amainen por la seguridad del propio barco y de su tripulación. Que la magia, la ilusión, la solidaridad, la alegría de compartir y la paz que se respira en estas fechas tan entrañables nos contagien a todos de cara a 2023 y les recuerde a nuestros dirigentes y políticos lo que ya decía Montesquieu: «Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella».