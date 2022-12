Las compras y las clases

Por ahí andamos, con las compras de Navidad en marcha. En los aparcamientos cercanos a los mercados y a las grandes superficies no cabe un coche más, incluso en las rampas de algunos puede verse una cola de vehículos que esperan para poder entrar. Como si de la fiebre del oro se tratara, hay una fiebre de la gamba congelada, del pollo campero, del picadillo para albóndigas, de la hueva de mújol o de la vil maruca. Se nota en el aire que lo que nos ha pasado en los dos años anteriores, el primero con la pandemia en todo lo suyo, y el segundo con el miedo ‘por si acaso’, nos mantuvo contenidos. Yo tengo un amigo que la Navidad pasada celebró ‘comida de Nochebuena’, con sus hijos y nietos, en vez de la cena. Explicaba que así podía tener puertas y ventanas abiertas e incluso utilizar la terraza de su casa, que es amplia, a la hora de inflarse a gulas con almejas y a pollo relleno de carne y ciruelas pasas, según la receta de la bisabuela materna.

Pero, este año, el personal mayor tiene puesta su cuarta dosis de vacuna y se ha metido también la de la gripe, así que los hijos pueden mostrarse menos preocupados por si se contagian los viejos y se van para el otro barrio. Además, es seguro que el panorama político resulta tan deprimente que la gente ya no solo no les hace caso, como viene ocurriendo últimamente, sino que quiere olvidarse de que están ahí, haciendo leyes incomprensibles o peleándose por la silla correspondiente, sin que caigamos en la cuenta de que, si no hacen eso, qué van a hacer, a qué van a dedicarse, oiga. Todo en el ambiente político que nos rodea empuja al cachondeo y a la comida y a la bebida, y algunos se emborrachan para olvidar a quién votó en las últimas elecciones.

Bien es verdad que el personal, por narices, comienza a tener en cuenta el tema ‘precios’, y, hábilmente divididos en tres escalas sociales, la alta, la media y la baja, - aproximadamente al 30% en cada escalón - busca lo que le va bien a su bolsillo. Los del alto capirullo, se lanzan en plancha hacia el capón relleno, la cigala, el atún de ijada salado (a 125 euros el kilo), el champán francés, los percebes y el foie de canard, joder. La media tira del pavo, la merluza, el langostino congelado, el bonito salado y el espumoso de calidad, pero, al fin y al cabo, espumoso. Y la baja agarra lo que puede con la alegría, la cerveza y el condumio, aunque sea pollo frito con tomate y pimientos, que no van a faltar nunca, pues estamos en la Región de Murcia, oiga.

Hay otros apartados sociales de los que no hablamos mucho. Por un lado, están los pasados de dinero, esos que viven entre nosotros, pero a los que raramente vemos en los lugares a los que vamos los demás mortales. Suelen comprar por Internet o mandar a alguien a adquirir lo necesario y, sobre todo, lo absolutamente innecesario. A veces, el día de Nochebuena, aparece uno de ellos por el puesto del marisco y se lleva un kilo de esto y otro de lo otro, todo fresco y jugoso, a puñalá por kilo. Y los ves sacar lo nunca visto, billetes que no son de 50 euros máximo, como los que llevamos los demás mortales, sino de 100 y de 200. Los de 500 nadie sabe dónde están, como si hubieran pasado a otra dimensión cósmica, e impresiona verlos con el fajo en la mano.

Y en el otro lado están los que no tienen nada o casi nada. Nunca he entendido por qué cuando llegan estas fiestas de Navidad todo el mundo se acuerda más de ellos, y ayuda en lo que puede, como si el resto del año no tuvieran las mismas necesidades. Menos mal que siempre hay gente que está cerca de ellos, que les da de comer y les ofrece un sitio para dormir caliente, aunque algunos de ellos lo rechacen, fundamentalmente porque sus adicciones o su enfermedad mental no les permite razonar siquiera.

Así que, hala, oiga, a comprar y a disfrutar como cada uno pueda, sin olvidar nunca que la felicidad está en muchas cosas de la vida y casi ninguna tiene que ver con los percebes, por muy buenos que estén, que lo están. Me lo han dicho unos parientes ricos que tengo.