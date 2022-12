Prudencia no es cobardía

No hay que confundir la prudencia con el miedo y la cobardía. A veces, con la excusa de ser prudentes, estamos callando y por tanto consintiendo ataques frontales a las instituciones que configuran el Estado de Derecho. No digo yo ser un prepotente, cual fracasado Luis Enrique, pero de ahí a tolerar todo por prudencia, cualquier cosa, hay un paso. Ya pasó la época en que los jueces hablaban solamente por providencias, autos y sentencias para en la actualidad poder dar explicaciones de sus actuaciones o sus opiniones sobre temas candentes. Véanse las constantes participaciones en todos los medios de comunicación de los portavoces de las distintas asociaciones judiciales o la de Joaquim Bosch, que cada dos por tres está en la Cuatro, con Mejide. Particularmente, me parece muy bien que se den explicaciones no solo de lo que se hace por la judicatura, sino también por qué se hace, e incluso de lo que se pretende hacer por los demás a través de ciertas modificaciones legislativas.

A la reforma de la sedición con su supresión para convertirla en desórdenes públicos agravados, hecha ad hoc para los independentistas hay que adicionar otras modificaciones de leyes con la finalidad de controlar el Tribunal Constitucional. Sin olvidar la variación de la malversación, la ley Trans, y la ley de Familia. Vayamos por partes. En cuanto a la sedición, Puigdemont, que desde luego no es nada prudente, ya se apresuró a decir que el Gobierno se había puesto en contacto con él por este tema. Yo, que en un principio no me lo creí, pues pensé que era una fanfarronada más del huido, me equivoqué. Resultó ser verdad si se observa la transformación del delito de sedición en el de desórdenes públicos agravados, que nada tienen que ver con la gravedad de una sedición ni con lo que Europa castiga. En bandeja de plata, cual cabeza de Juan El Bautista, se le ofrecieron al fugado, que inmediatamente ha dicho que el fin de ese delito busca su extradición. Pena me da que el cabecilla se libre de lo que los otros, sus subordinados, no hicieron. Al final va a tener razón, cuando dijo que era objeto de una persecución política, pero al revés, porque somos los demás los perseguidos para dar inmunidad a quien no se lo merece. Y lo ha dicho incluso su Europa a la que tanto amparo solicita y que ya le está dando la espalda. Se le va a acabar el chollo, aunque sea ya tarde, y tendrá que buscarse a lo mejor otro abogado, si al final al suyo se le condena por blanqueo de capitales. También la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se está abordando con la finalidad de que no sea necesaria una mayoría de tres quintos sino solo la simple para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Da la sensación de que, dado que existen numerosos recursos en el Tribunal Constitucional, se pretende controlarlo con magistrados afines a un partido político determinado. Craso error, pues estoy seguro de que al final aplicarán la ley por encima de partidismos personales. La modificación del delito de malversación, por una vez estoy de acuerdo en distinguir entre si se lo han llevado crudo para sus bolsillos o solo han hecho la vista gorda, o lo que es casi peor ni se han enterado. La pena de cárcel debe ser inferior en el segundo supuesto, pero la inhabilitación para ejercer cargo público debe ser total y permanente en ambos, así como la devolución del dinero distraído en su totalidad, tanto si se lo han llevado directamente o han permitido por acción u omisión que otros se lo lleven. Dos leyes más están en ciernes, la de Familia, en la que con dos hijos ya se puede ser familia numerosa, y la Trans, donde se puede cambiar de sexo en el registro civil de 12 a 14 años con autorización judicial, de 14 a 16 con aval de los padres o tutores, y a partir de los 16, no necesitan más autorización que su exclusiva voluntad. Continuará.