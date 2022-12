Hoy estoy vago, y por eso le he pedido que me haga parte de esta columna al ChatGPT, que como sabrán es esta nueva herramienta de inteligencia artificial que está corriendo como la pólvora y que te escribe sobre lo que quieras con más criterio y hasta más elegantemente que un humano.

Hago la prueba y le pido al chat que me diga qué futuro tiene el turismo ecológico en la Región de Murcia, un tema que me resulta de mucho interés.

En apenas cinco o seis segundos, y después de reconocerme que no tiene datos específicos sobre esta región y que por eso me contestará de forma genérica, lo que es de agradecer, me dice esto que sigue:

«El turismo ecológico es una forma de turismo sostenible que se enfoca en la conservación del medio ambiente y en la promoción de actividades que no dañen el entorno natural. Si bien es una forma de turismo que está ganando popularidad en muchas partes del mundo, el éxito del turismo ecológico en una región en particular dependerá de varios factores, como la disponibilidad de atracciones naturales y actividades ecológicas, la calidad de la infraestructura turística, y la promoción adecuada de la región como destino ecológico. Si la Región de Murcia cuenta con atractivos naturales y si se toman medidas para promover el turismo ecológico de manera efectiva, es posible que tenga un futuro prometedor en la región».

Pues en fin, (ahora soy yo quien escribe), creo que tenemos un problema con la inteligencia artificial.

Lo tenemos los columnistas de prensa, que enseguida seremos prescindibles en cuanto sofistiquen un poco la herramienta con otro poco más de charlatanería ilustrada y unas cuantas citas. Tendrán también problemas los consultores, a los que solemos encargar análisis basados en datos y unas cuantas opiniones con algo de sentido común; y desde luego los tertulianos de radio a poco estarán de sustituirse por estas herramientas que, como nos muestra Alexa, Siri o Google Home, tienen además unas voces muy bonitas.

Y quienes más problemas tendrán en el futuro serán, probablemente, los profesores. Maestros y profes de todos los niveles de la enseñanza deberán cambiar la forma de mandar ejercicios escritos a sus alumnos. Para autocomprobarlo he puesto también a prueba a ChatGPT con la petición de que me escribiera un breve ensayo sobre La Celestina. Créanme si les digo que el texto que me ha devuelto resiste perfectamente un notable alto de primero de bachiller.

Sin duda estos espectaculares avances en la tecnología también generarán muchas oportunidades para su desarrollo en las empresas, mejorarán funciones que pueden automatizarse, generarán muchos espacios de comodidad e inmediatez y todo el etcétera que ustedes quieran. Pero también es cierto que deberemos permanecer vigilantes y autocríticos. Porque, qué quieren que les diga, igual estoy anticuado, pero a mí me sigue pareciendo interesante que nuestros estudiantes sean capaces de redactar, ellos solitos, un breve ensayo sobre La Celestina.