Este AVE no es para la ciudadanía

Murcia ya tiene AVE. Este es el reiterado titular de todos los medios en la última semana. Según las predicciones de sus apasionados hinchas nuestra región ya está en condiciones de salir de sus cenizas como el Ave Fénix, sana y salva. Cuantos aparecieron con sus cuentas bajo el brazo sobre los millones de euros que Murcia ha perdido por no tener este mágico tren estarán rehaciendo sus cálculos. Ya tenemos oferta de paquete turístico de tren y hotel emanado del consejero del ramo, Marcos Ortuño, brindando por la nueva situación, aunque con obviedades del tipo de «cualquier tren que tarde más de tres horas en recorrer Madrid-Murcia no es Alta Velocidad», evitando decir que el trayecto de este AVE es un 25% más largo del recorrido histórico porque así fue convenido por el presidente Valcárcel.

Pero resulta que la oferta de Renfe no colma las expectativas de quienes loaban esa tabla de salvación. Tan sólo dos de ellos realizarán el recorrido en un tiempo aceptable para tan soñado viaje a Madrid. El resto tardará más tiempo que los Alvias que hemos disfrutado un año por Archena, Cieza, Hellín... y por las vías antiguas y sin electrificar.

Elucubraciones u osadías sin fundamento y sueños quiméricos podemos tener los que nos propongamos, pero ¿con los pies en la tierra, por qué no llamamos a las cosas por su nombre?

La Plataforma Pro-Soterramiento, en cuyo nombre tengo el honor de escribir estas líneas, es muy anterior a la Alta Velocidad pero tuvo que aceptar la supeditación de su reivindicación a la llegada del AVE y su lema más explícito y reiterado fue «no al AVE sin soterramiento», que en modo alguno puede interpretarse como «sí a cualquier AVE soterrado».

El AVE que ahora nos llega fue convenido por nuestro presidente regional y anunciado a bombo y platillo un 8 de enero de 2001 junto a los presidentes de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y el Ministro de Fomento, en un conocido como Pacto de San Esteban. Aquel tren, este AVE, al contrario que en el resto de España, no venía por un recorrido regional sino en su trayecto final, lo que impidió la consiguiente modernización del ferrocarril regional y la posibilidad de vertebración que el AVE tuvo en otras regiones, y con un recorrido 25% más largo. Necesariamente habría de tener una duración de viaje y un costo mayores. Las alarmas que ahora surgen eran previsibles y antes deberían haberse puesto sobre la mesa de nuestros gobernantes por si procedía una alternativa más ventajosa, pero entonces callaron y asintieron.

Las actuales quejas de boca de gobernantes del partido que gestionó y convino este AVE, como las de López Miras y Díaz de Revenga, o las esperpénticas de Francisco Bernabé, no tienen cabida pues desde siempre han apoyado sin reservas y sin objeciones la propuesta que ahora nos trae la Alta Velocidad Ferroviaria eludiendo la Región de Murcia. Ni las de alguna red clientelar de quien es autor de este AVE, como la de algún empresario que se atreve a afirmar que el AVE «podría estar aquí desde 2018» cuando a Orihuela llegó en febrero de 2021; son esas osadías sin fundamento o sueños quiméricos a los que me he referido más arriba.

En estos momentos nuestra Región podría tener su línea histórica Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín totalmente modernizada con vías duplicadas y electrificadas, financiadas por Fomento como gestor del Corredor Mediterráneo, que es lo que realmente nos llega. El doble sentido de Murcia región y ciudad, una polisemia bien explotada, hace posible mantener titulares del tipo «Murcia ya tiene AVE», pero el AVE que el día 20 empieza a funcionar no es el AVE de la Región de Murcia; pudiera ser el AVE de la ciudad de Murcia y con él, el AVE de la clase política, de altos magistrados, de empresarios y corporaciones financieras o de asistentes a congresos o convenciones, pero en modo alguno un tren al servicio del común de la ciudadanía, que fuera de esta oferta promocional de 19 €/viaje no lo volverá a utilizar.

Este es el AVE que nos llega, el AVE de Alicante con una breve prolongación hacia la capital del Segura, un AVE regalo de Reyes de 2001, cuyos firmantes no deberían faltar a la conmemoración inaugural: Bono, que vertebró Castilla-La Mancha con un tren zigzagueando hasta Cuenca; Zaplana, que modernizó el ferrocarril alicantino dotando de nuevas infraestructuras a Játiva, La Encina, Novelda, Monforte del Cid, Elche, Orihuela… Y Valcárcel, que la vio pasar y nos dejó las mismas vías que Isabel II inauguró siglo y medio antes.

El viaje a Madrid para los murcianos, al margen de los usuarios antes citados, no es un viaje habitual; el murciano medio a Madrid puede desplazarse media docena de veces al año. Murcia no llenará muchos más AVEs de la escasa oferta que Renfe ofrece, porque lo queramos o no este es un tren elitista y su trayecto es el menos adecuado para la mayoría de la región; los murcianos de Archena, Abarán, Cieza, Calasparra, Moratalla no cogerán este AVE, se desplzarán en coche a Albacete cuando vayan a Madrid y ahorrarán tiempo y dinero.

Murcia, la séptima ciudad de España, capital de Comunidad Autónoma y de distrito universitario, entre otras glorias, perdió su tren hace veinte años. No pidamos peras al olmo. Seamos claros, el tren de Murcia fue y será el que circule por su línea histórica que nos libró a duras penas de una dependencia de Alicante, desde los tiempos de Jara Carrillo, que, defendiéndola, llamaba a Murcia la Cenicienta del Ferrocarril; mientras no sigamos sus pasos y sus consignas Murcia será la Eterna Cenicienta.

El AVE que inaugurará el próximo 19 diciembre un presidente de Gobierno y un Jefe de Estado que ni lo promovieron ni lo concertaron supone de facto el abandono de la línea histórica Cartagena-Chinchilla-Madrid que inaugurara Isabel II un 24 de octubre de 1862. Tengo la certeza de que Felipe VI es consciente de esta circunstancia y con todo respeto le pedimos que no deje morir la línea ferroviaria que su tatarabuela inaugurara hace 160 años y que prácticamente mantiene el mismo estado, siendo su trayecto el más corto entre Murcia y Madrid y que incomprensiblemente ha sido obviado para este AVE que llega a la ciudad de Murcia. «Majestad, hoy viene a inaugurar una estación provisional para un AVE por Alicante; esperamos y confiamos que algún día vuelva a inaugurar la Estación definitiva llegando por Albacete, Hellín, Cieza la que hace más de siglo y medio inauguró su tatarabuela de manera también provisional».

Mientras nuestros políticos siguen de perfil esperando y celebrando un AVE alicantino, Hellín nos está dando una lección de murcianía que no podemos dejar de apoyar, defendiendo el ferrocarril histórico prácticamente abandonado. Gracias,Hellín, porque ese sí es el tren que la Región necesita.