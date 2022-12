Legal e ilegítima

Ya hay quien ha hablado de ‘semana trágica para la democracia’. Quizá es una exageración, pero cambiar el Código Penal por razones políticas para beneficiar a unos delincuentes es muy grave. Así lo han considerado socialistas como García Page («No es que los delincuentes no se arrepientan, es que están marcando su hoja de ruta. Este es un momento grave para la política española») o Alfonso Guerra («Legislar ad hominem también es una forma de corrupción»).

La forma en la que el Gobierno impulsa las reformas de la sedición, la malversación, el poder judicial y el Tribunal Constitucional supone un ataque a las reglas del juego democrático que garantizan nuestras libertades. La prueba es que es difícil encontrar razones que justifiquen estas reformas, no solo en la derecha sino incluso entre una izquierda cuyos argumentos se reducen a resaltar la legalidad del procedimiento y la valentía del Gobierno, que estaría dispuesto a pagar en las urnas el precio de unas medidas impopulares a cambio de una supuesta solución al problema catalán. Con respecto a lo segundo, se podría alegar que no es la supervivencia del Gobierno el riesgo que nos preocupa, sino la supervivencia de la democracia, además de que el fin no debe justificar nunca los medios. Y en cuanto a lo primero, hay que insistir en que en democracia la legitimidad no se basa solo en las urnas.

Hubo un tiempo, no hace mucho, antes de que se impusiera el invento populista de la ‘democracia real’, en el que desde la izquierda se proponían modelos de renovación democrática basados en el debate abierto, libre y leal. Lo llamaban democracia deliberativa porque en ella lo genuinamente democrático no sería la toma de decisiones a partir de las preferencias de la mayoría, ni tampoco tras una negociación de intereses en conflicto, sino a partir del intercambio de razones hasta alcanzar un acuerdo que favorezca el bien común y que todos los implicados puedan aceptar porque todos han tomado parte y se han analizados todos los aspectos de cada alternativa, incluidas las opiniones minoritarias.

Como creía Habermas, una decisión política es legítima cuando es el resultado de una deliberación acerca de los fines entre agentes libres, iguales y racionales. Pettit lo expresaba de una forma más radical: una decisión será legítima en democracia no cuando reciba el consentimiento ciudadano, sino cuando haya permitido su discusión pública. Ni siquiera será suficiente con que la decisión se tome con el apoyo de la mayoría, porque una decisión puede representar a la mayoría en el Parlamento y, sin embargo, tomarse sin respetar a las minorías.

La democracia representativa no puede conformarse sólo con el respeto de la ley. Hay que garantizar de alguna forma que esas decisiones finales se tomen de tal modo que quede excluido el poder arbitrario. Y eso es lo que el Gobierno, que confunde diálogo con negociación, ha hecho saltar por los aires.